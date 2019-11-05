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Taçoy: ‘Genel Başkan aday olursa, destek boynumuzun borcudur’

Taçoy,UBP’nin Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ile ilgili tavrının sorulması üzerine, “UBP sağın başını çekmektedir.

05 Kasım 2019 Salı 10:29
Taçoy: ‘Genel Başkan aday olursa, destek boynumuzun borcudur’

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, BRT’de yayınlanan Haber Merkezi Programı’nda Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

Taçoy,UBP’nin Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ile ilgili tavrının sorulması üzerine, “UBP sağın başını çekmektedir. Milliyetçi görüşe sahiptir.Partinin başındaki adam bu akımın da başında gelmektedir.Halkı sürükleyecek olan tek isim vardır. İkinci bir aday çıkarmak, ikinci bir başı ortaya çıkarmakla eşdeğerdir.UBP Genel Başkanı şu anda o göreve tek namzettir. Çünkü o görüşün tek temsilcisidir.Son kararı kendisi verecektir.UBP, Genel Başkanının karşısına başka rakip çıkarmaz… Eğer Sayın Genel Başkan aday olursa en şanslı adayımızdır ve ona destek vermek boynumuzun borcudur. Eğer aday olursa ve örgüt çalışmazsa hesabını soran taraf Genel başkandır.Ama başkasını aday yaparsa, partinin çalışmamasından Genel Başkan sorumludur. UBP Genel Başkanı aday olduğu anda ikinci turun başını çekmesi garantidir ve bunu biz pekiştiririz.” dedi.

(BRT)

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Son Güncelleme: 05.11.2019 10:37
Anahtar Kelimeler:
UBPHaberAdayTaçoy
Yorumlar
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Akan 2019-11-05 10:53:12

Hayret ki ne hayret..Başbakanlık makamında başarısız bir adamın cumhurbaşkanlığı makamına itilmek istenmesinin sebebi anlaşılır gibi değil...Yoksa Tatarı sıfırlamak operasyonu mu planlanıyor...

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Sami 2019-11-05 10:56:19 @Akan

Tatara verin gazı bakalım! Bu tuzağa düşermi düşmezmi artık kendi karar verecek..Tabi ki sonra da "düşenin dostu olmaz" a girecek..Tatar dikkat et..

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dervis 2019-11-05 12:20:58

tatar herseyi kaybedecek..bu cok da sorun degil ama bu adamin basbakan olma ihtimali sorun..

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Londralı 2019-11-05 16:01:32

Bir soru: Türkiye'den başka bir ülkeye gidemeyen bir adamı bu halk neden cumhurbaşkanı yapsın ki? Mantıklı bir izah tarzı varsa açıklayınız be efendiler...

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