Dışişleri Bakanı Hasan Taçoy, KKTC temsilciliğine Ukrayna’dan 10 kişinin temas kurduğunu, bu temasın irtibat anlamında olduğunu, bir sorun problem iletilmediğini kaydetti.

BRT ekranlarında konuşan Dışişleri Bakanı Hasan Taçoy, “Gerekirse tahliyelerine yardımcı olunacak” dedi.

Taçoy, “Vatandaşlarımız, Budapeşte temsilciliğimize irtibat anlamında ulaştı. Bunun dışında bir talep yok, şu anda sokağa çıkma yasağı var. Talep olması halinde Türkiye Cumhuriyeti devletinin misyonları ve bizim temsilciliğimizle tahliyeleri yapılabilir. Şu anda bize ulaşan kişilerin sağlık durumlarında herhangi bir sorun yok." diye konuştu.

Taçoy, bugün Cumhurbaşkanlığında gerçekleşen olağanüstü toplantıya da dikkat çekerek, Ukrayna-Rusya krizinin etkilerinin değerlendirildiğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Taçoy, bir kez daha Ukrayna'daki vatandaşlara Budapeşte temsilciliğine ulaşmaları konusunda çağrı yaptı.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI