Taçoy, "Görevi alır almaz, çalışmaya başlarız" dedi

Kabinede son yapılan değişikliğin sorulması üzerine Taçoy, ” Bizde görev istenmez, verilir. Başbakan böyle takdir etmiştir. Görevi alır almaz, çalışmaya başlarız” dedi.

Taçoy, ” Önemli olan makam değil aldığınız görevi layıkıyla yapmaktır. Halka hizmet asıl görevdir. Bizler de aldığımız görevi, bizden sonrakilere en iyi derecede teslim etmek için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın zor bir görev olduğuna işaret eden Taçoy, ancak ekip ruhuyla çalışarak, varolan zorlukları elbirliğiyle aşacaklarına inandıklarını söyledi.

Pandemi nedeniyle dünya ekonomisinin zor günlerden geçtiğini, Ukrayna – Rusya Savaşı’yla belirsizliğin arttığını belirten Taçoy, emtia fiyatlarında ciddi yükseliş yaşandığını, vatandaşın yükselen fiyatlarla ilgili de beklentisinde haklı olduğunu, ancak mevcut yaşanan ekonomik dalgalanmayı, tüm dünyanın derinden hissetmekte olduğunu vurguladı.

Covid-19 sürecinde yerel istihdamı destekleme fonundan özel sektöre kaynak aktarıldığını hatırlatan Taçoy, yeni fon oluşmasını Bakanlar Kurulu’nda görüşeceklerini söyledi.

Sosyal Sigorta ödemelerinin yapılması konusunda bir sorun olmaması için çalıştıklarını ifade eden Taçoy, özel sektörün istihdam oranını düşürmeden yoluna nasıl devam edeceğinin hesabını yapacaklarını vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy, ” İstihdam konusu çok önemli. Bir çok bacağı vardır. Bize düşen görev kapsamında hizmetlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Hasan Taçoy, halka neler yapabileceklerini tek tek açıklayacaklarını, vatandaşın her kuruşunun hesabını bilmesi gerektiğini vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın daha iyi hizmet vermesi için bina ve insan kaynağı sıkıntısı olduğunu belirten Taçoy, konuyu Başbakan ile görüşeceklerini kaydetti.

Bakan Taçoy, soru üzerine yerel işgücü destekleme fonunun 10 kişiye kadar çalışanı olanlar için rakamlarda güncelleme yapacaklarını ve bunu sektörle görüşeceklerini sözlerine ekledi.