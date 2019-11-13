Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Aileler çok geç fark ediyor! Disleksi belirtileri neler?
Aileler çok geç fark ediyor!
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
Whatsapp artık daha keyifli!
Whatsapp artık daha keyifli!
Yeni iOS'tan bir hata daha
Yeni iOS'tan bir hata daha

Taçoy: Halkımızın sağlığı önceliğimizdir

Ticaret Dairesi’ne bağlı İç Ticaret Şubesi denetçileri Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’un talimatıyla ülke genelinde denetimlerini sıklaştırdı.

13 Kasım 2019 Çarşamba 17:22
Taçoy: Halkımızın sağlığı önceliğimizdir

Ticaret Dairesi İç Ticaret Şubesi denetçileri, yıl başından 31 Ekim’e kadarki süreçte, 5 bin 324 iş yerini denetleyerek, toplam 714 bin 789 TL değerinde malı müsadere etti.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Ticaret Dairesi’ne bağlı İç Ticaret Şubesi denetçileri Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’un talimatıyla ülke genelinde denetimlerini sıklaştırdı.

Market, restoran ve kafelerde denetimlerini artırarak sürdüren Ticaret Dairesi, denetimlerde marketlerde son kullanma tarihi geçmiş, etiketi olmadan satış yapılan ürünler, ambalajı bozulmuş ürünler, rafta farklı kasada farklı fiyat uygulamalarını kontrol etti.

Denetimler sırasında toplam 714 bin 789.00 TL değerinde mal müsadere edildi. Bunun yanında kurallara uymayanlar için de cezai işlem yapıldı. 305 bin 108.00 TL’lik cezai işlemin yapıldığı denetimlerde; etiket şartlarına uymayan ancak sağlık açısından sakıncası bulunmayan ürünlerden 8 bin 637 TL’lik kısmı Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı çocuk yuvalarına bağışlandı.

Denetimlerle ilgili açıklama yapan Bakan Taçoy, “Halkımızın sağlığı önceliğimizdir” dedi.

Bakan olduktan sonra denetlemeler konusunda hassas olduğu yönünde talimatları olduğunu ifade eden Taçoy, “Yapılan denetimler sonucunda hem müsadere işlemleri hem de cezai işlemler uygulanmıştır. Doğru adımlarla bu süreçlerin takipçisi olacağız. Bizim istediğimiz cezai işlemler yapmak değildir. Ama kurallara uymayanlara da asla tolerans sağlanmayacaktır” dedi.

Denetçilerin çalışmalarını da tebrik eden Taçoy, “Denetimlerde görev alan denetçilerimizin de özverili çalışmalarını yakından takip ediyorum” diye konuştu.

brt

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DAÜ BİR-SEN'den yetki açıklaması
DAÜ BİR-SEN'den yetki açıklaması
Elektrik kesintisi!
Elektrik kesintisi!
Sucuoğlu,  Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Çağıner’i kabul etti
Sucuoğlu,  Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Çağıner’i kabul etti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim