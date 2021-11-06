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Taçoy: Hedefimiz tek başına iktidar olmak

UBP milletvekili Hasan Taçoy, kurultay sürecini değerlendirdi.

06 Kasım 2021 Cumartesi 15:20
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Taçoy: Hedefimiz tek başına iktidar olmak
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Hasan Taçoy, kurultay süresince kimseyi kırmamaya, kimseyi hedef almamaya özen gösterdiğini belirtti. Kurultay sonucunun hem  parti hem de ülke için hayırlı olsun diyen Taçoy, "Her şeyden önce parti başkanı seçilen sayın Faiz Sucuoğlu’nu tebrik ederim"ifadelerini kullandı.

Hasan Taçoy'un açıklamasının tamamı şöyle: 

Uzun ve zorlu bir süreçte, hedefimize sadece Ulusal Birlik Partisi’ni ve partililerimizle tek başına iktidarı koyarak bir kurultay süreci geçirdik.

Bu sürede, kimseyi kırmamaya, kimseyi hedef almamaya özen gösterdim.

UBP’lilere güvendim, UBP’lilerle yürüdüm.

Kurultay sonuçlarımız, hem partimize, hem de ülkemize hayırlı olsun.

Her şeyden önce parti başkanı seçilen sayın Faiz Sucuoğlu’nu tebrik ederim.

Parti Meclisine seçilen ya da aday olup kaybeden tüm arkadaşlarımıza demokratik sürece koymuş oldukları katkı için teşekkürü bir borç bilirken, bu sürede her bir UBP’li ile ayrı ayrı gurur duyduğumun bilinmesini isterim.

Hedefimiz, kurultay süreci boyunca da söylediğim gibi tek başına iktidar ve ülkemizin Anavatan Türkiye ile birlikte ekonomik kalkınması.

Bunun için çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğim.

Partimizin tek başına iktidarı için önce üye, devamında delege, devamında da gençlik kolları başkanı, milletvekili ve bakan olarak ne yapmışsam, aynısını yapmaya devam edeceğim.

Partimizin Birliği ve bütünlüğü için mücadelemi sürdüreceğim.

Kurultay süreçleri, demokratik süreçlerdir. Tabanımızın verdiği kararlara bu güne kadar nasıl saygı duymuşsam, bundan böyle de aynı olgunlukla saygı duymaya devam edeceğim.

Ulusal Birlik Partisi’ne her türlü katkıyı yapmaya devam edeceğim. Kurultay yarışı bir kavga süreci değildir. Bu kurultaydan güçlenerek çıktık.

Tek başına iktidar yürüyüşünde, Ulusal Birlik Partili olarak en büyük katkıyı koymaya hazırım.

Ülkemizin refah içerisinde geleceğe taşınmasından başka bir hedefim yoktur.

Kurultay sonuçları ülkemize ve partimize hayırlı olsun.

Anahtar Kelimeler:
Hasan Taçoy
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