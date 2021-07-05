Taçoy: Her zaman birlikte çözüm yolu üretme adına elimiz havada olacak

"Rum komşularımızla birlikte, haftasonu büyük bir acı yaşadık. Sadece adamızda değil, Dünya'nın neresinde olursa olsun her acıyı ortak hissedebilmemiz gerekir" diyen Taçoy, Limasol bölgesinde yaşanan ve dört Mısırlı çalışanın da yaşamını yitirdiği büyük bir çevre felaketinin yaşandığı yangının tekrarlanmaması dileklerini aktardı.

Ada genelinde iki yakın komşu olarak benzer olaylarda iş birliği geliştirmek gerektiğini vurgulayan Taçoy, konuyu etnik temelden bağımsız ele alabilmek gerektiğini dile getirdi.

Taçoy paylaşımının devamında şunları kaydetti:

"KKTC olarak her zaman, birlikte çözüm yolu üretme adına elimiz havada olmaya devam edecek" ifadelerini kullanan Taçoy, insan olmanın ve adayı sevmenin bu davranışı gerektirdiğini söyledi.

"Tekrardan, yaşamını yitiren Mısırlı işçi kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı dilerim. Bir kez daha yangın felaketi yaşayan adamıza geçmiş olsun."