Taçoy: "Hükümet mehter gibi... 2 ileri bir geri..."

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Hasan Taçoy, “Koalisyon görüşmesi” diye bir şeyin olmadığını belirterek, “Hükümet orada dururken görüşmeyi asla kabul etmeyiz. Böyle bir görüşme olacaksa yetkili kurullardan yetki almalıyız. Arada simsar varsa beni bağlamaz. Benimle alakası yoktur” dedi.

UBP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Hasan Taçoy, katıldığı bir televizyon programında “hükümetin icraatlarını ve ülke ekonomisini” değerlendirdi.

Hasan Taçoy, “Hükümet Mehter takımı gibi 2 ileri 1 geri” ifadelerini kullanarak, hükümetin başarısının yüzde 20 olduğunu, bunu da yapılan anketlerin söylediğini savundu.

Taçoy, hükümetin “Müşavirlik Yasasını”Meclis’ten geçirdiğini ancak o zamandan bugüne görevden almaların olmasına rağmen görevden alınanlara yeni görevler verilmediğini, müşavirliğin devam ettiğini ifade etti.

Hasan Taçoy, “Hükümetin yaptığı hiçbir şeyin devamı yok, arkası gelmiyor” görüşünü ifade ederek, Yeşilırmak’ta yaşanan doğal afeti örnek verdi. Doğal afetin ödenmediğini belirten Taçoy, hükümetin bütçedeki mali sıkışıklığı, ülkedeki ekonomik sıkışıklığa çevirdiğini ileri sürdü.

“TURİZMCİLER TURİST DUASINA ÇIKACAK”

Ülke turizmini de değerlendiren Taçoy, Otelciler Birliği ile yaptığı toplantıyı referans göstererek, turizmde yüzde 30 düşüş olduğunu, 2020 planının yapılmadığını, turizmcilerin sıkıntısının devam ettiğini söyledi.

Uçak bilet fiyatlarına dikkat çeken Taçoy, “2 bin TL’ye gidiş- geliş bileti olursa ülkeye kim gelecek” diye sordu. Taçoy, “İsmimizin yurt dışında konuşulmadığını” savunarak, “Bilet pahalı, personel giderleri yüksek, elektrik yüksek, Turizmcinin harcadığı ancak alamadığı teşvikler var, turizmci kendi reklamını yapıyor ve bilet satmaya çalışıyor, ülkeyi de tanıtıyor, böyle giderse turizmciler turist duasına çıkacaklar” ifadelerini kullandı.

Hasan Taçoy, Mali Protokol ile ilgili konuya da değinerek, protokolün imzalanmamasının sebebinin; hükümetin 1 yıllık protokol yapmak istemesi olduğunu savundu.

“Mali protokol devletin çarkının dönmesini sağlayacaktı” diyen Taçoy, “2018 Nisan’da ekonomik sıkışıklık vardı, bütçe geçtikten sonra uygulama planı imzalandı. Bu protokoller 3 yıllık çıkar. Şu an gündemde yok. Hükümet 1 yıllık yapmak istiyor, bu mali protokol olmaz” dedi.

“2019-2020 ÖĞRENCİ SAYISI DUMURA UĞRAYACAK”

Öğrenci sayısının düşmesi ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Taçoy, bunun ekonomik döngü ve fiyatlara bağlı olduğunu belirtti.

“Burada vereceğiniz imkanlar daralınca dahasını getiremezsiniz” İfadelerine yer veren Taçoy, rakiplerin arttığını söyledi, “2019-2020 öğrenci sayısı dumura uğrayacaktır” görüşünü dile getirdi.

“BU DEDİKODU OLMAKTAN ÇIKAR”

Koalisyon hükümeti ile ilgili soru üzerine Taçoy, “Siyasetçi köye gittiğinde vatandaş ‘hükmet ne zaman düşüyor?’ diye soruyor…Eğer vatandaşa ‘erken’ dersen bu dedikodu olmaktan çıkar, çevrenin konuştuğu mevzu olur” diyen Taçoy, şöyle devam etti:

“Bugün bir hükümet var. Ordadır. ‘Ben kiminle hükümet kuracağım?’ Çıkan bu söylemler halka gidip konuşan vekillerin ürünüdür. Hükümetin bozulmaması için yapılan adımlardır. ‘Koalisyon görüşmesi’ diye bir şey yok. Hükümet orada dururken görüşmeyi asla kabul etmeyiz. Böyle görüşme olacaksa yetkili kurullardan yetki almalıyız. Arada simsar varsa beni bağlamaz. Benimle alakası yoktur.”