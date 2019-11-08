Taçoy: İmzalar, Kıbrıs'ta barış ve huzura hizmet etmeyecek

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Rumların doğal gaz işletmesi konusunda Amerikan, İsrail, İngiliz ve Hollandalı şirketlerle anlaşma imzalanmasına sert tepki gösterdi.
Taçoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İmzalar, Kıbrıs'ta barış ve huzura hizmet etmeyecektir” dedi.
Mesajında, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis'i de etkileyen Taçoy, "Dinle; Yorgos bu imzalar, Kıbrıs'ta barış ve huzura hizmet etmeyecektir. Kıbrıslı Türklerin Hakları'nı gasp ederek, bir sonuç elde edemeyeceğinizi öğrenin. Doğu Akdeniz'de, oldu-bitti tavrınızdan vazgeçin. Buna izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
SAYIN TAÇOY HAKLI OLABİLİR AMA ÖNEMLİ BİR NOKTA DAHA VAR. SAYIN TAÇOY KENDİSİ NE KADAR BARIŞA HİZMET ETMEKTEDİR BİR DÜŞÜNSÜN...
Lafazanlığı bırak da ne kadar izin vermeyeceğini göster...
Kıbrıs'a yıllardır iki ayrı devlet olarak bakan insanların başka bir devletin yeraltı kaynaklarına bunda bizimde payımız var demesi kadar saçma birşey duymadım. Yok larnaka ve baf'a üzerinden gelen turistlerden ayak bastı parası da versinler size. Doğrusu gazın türkiye üzerinden dağıtılması ama adamlar buradan dağıtmak istemiyor. Daha fazla yalvarıp alçalmanın bir sebebi yok. Aşınız bunları artık...