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Taçoy, işverenlere yapılacak prim desteğiyle ile ilgili konuştu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, işverenlere yapılacak prim desteğiyle ile ilgili BRT’ye açıklamalarda bulundu.

04 Nisan 2022 Pazartesi 19:51
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Taçoy, işverenlere yapılacak prim desteğiyle ile ilgili konuştu
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Taçoy, düzenlemenin geçmiş dönemde pandemide yapılan bir dizi yardımın devam etmesi olarak düşünüldüğünü ve kaynağın istihdam destek fonundan karşılanacağını söyledi…

Taçoy, “Yeniden değerlendirme dediğim; muafiyet kapsamına girmeyen bazı işyerleri vardı. Eczanaler, ecza depoları, medikalciler, benzinciler, gazcılar, bankalar, sigorta şirketleri, döviz büroları, finans şirketleri, bet ofisleri, casinolar, gece kulüpleri, üniversite, ilköğretim ve ortaöğretim  kurumları, labaratuvarlar, hastaneler, klinikler, veteriner klinikler,  gsm operatörleri ve internet sağlayıcıları, kooperatifler ve bunlara bağlı işletmeler, ev hizmetlerinde çalışanlar ve yerel işgücü istidamının desteklenmesi tüzüğü uyarınca tam sosyal güvenlik desteği alan basın kuruluşları için uygulanmaz demiştik. Bu çerçevede tutmuştuk çerçeveyi. Şimdi ise bu çerçeveyi biraz daha genişleterek, işte turizmcilerin yüzde 100 olan prim haklarını yüzde 65’e çektik, burdan üniversitelerin ve özel eğitim merkezlerinin bazı şikayetleri var. Onları dikkate alıyoruz ve onlar üzerinde çalışma yapıyoruz. Bir göreceğiz bakalım onlarda ne var ne yok ona göre yanıtımızı ileteceğiz. Bu konuda müsteşarlarımıza görev veriyoruz. Onlar bu görevi verdik ve bize gerekli bilgileri aktaracaklarına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Taçoy, desteğin 6 aylık olarak planlandığını ancak Aralık sonuna kadar devam edeceğinin öngörüldüğünü vurguladı.

Şu ana kadar çok önemli ve güzel tepkiler aldıklarını da kaydeden Taçoy, işsizliğin yükselmemesi için çalıştıklarını söyledi.

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