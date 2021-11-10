Taçoy: “Karma oy bize en az üç milletvekiline mal oluyor”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, Gündem Kıbrıs Web TV’de katıldığı programda Çiğdem Aydın’ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Taçoy, erken seçim konusuna ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, seçim yasasında yapılan son değişikliğin ortaya 'ne deve ne de bir kuş' çıkardığını kaydetti ve “Ne deve yapabildik, ne de kuş yapabildik. Kafamızı toprağa gömdük ve etrafımızda olan biteni daha farklı izlemeye başladık” dedi.

Mevcut yasada seçilme hakkının bölgesel, seçme hakkının ise genel olduğuna işaret eden Taçoy, bu durumun zaman açısından şu an için değişemeyeceğini belirtti.

“Önceki seçimde bir karma karmaşası yaşanmıştır” diyen Taçoy, bu karmaşanın yarattığı tartışmanın ulaşacağı boyutun önemli olduğunu söyledi. Taçoy, yasada yapılan son değişiklikle bireysel siyasetin öne çıktığına işaret ederek, yasadaki değişiklik ile UBP’deki durumun birleşmesiyle siyasi vizyonun ortadan kalktığını kaydetti.

Hasan Taçoy, hiçbir partide siyasi vizyon kalmadığına da dikkat çekerek, “Siyasi vizyonun yerleşebilmesi için siyasetçinin önce kendi partisinin duruşu ile ölçülmesi lazım” dedi.

“Kişiselliğin ortadan tamamen kalkabilmesi için karma oyun kaldırılması lazımdır” vurgusu yapan Taçoy, siyasi yaşamı boyunca karma oya asla destek vermediğini hatırlattı.

Hasan Taçoy, karma oyun her seçimde UBP’ye her ilçede en az bir milletvekili kaybettirdiğine işaret ederek, karma oyun yerine mühürün gelmesiyle UBP’nin en az üç ve belki de dört milletvekili daha çıkarır duruma geleceğini anlattı.

Taçoy, “Karma oy bize en az üç milletvekiline mal olan bir sistemdir. Karma oyun kalkması hem partiye hem de tüm siyasi arenaya yarar. Çünkü partilerin siyasi vizyonları net olarak ortaya çıkar. Kişinin ön plana çıktığı bir sistem olan karma oyun ortadan kaldırılması gerekir. Parti içi karmanın partiye verdiği zarar düşünülenden çok daha fazladır” dedi.

“Seçim tarihi alınmadan YSK’ya seçimi hangi koşullar içerisinde yapacağımızı söylemiş olmalıydık” ifadelerini kullanan Taçoy, vatandaşlar dahil her kesimin kabul edeceği bir sistemle seçime gidilmesi gerektiğini söyledi.

Taçoy, mevcut sistemden hem şikayet edildiğini hem de kabul edildiğini belirterek, bir alışkanlığın söz konusu olduğunu kaydetti.

“VATANDAŞIN ARASINA GİRMEDİĞİMDE İÇİMDE BİR BOŞLUK HİSSEDERİM”

Yeni kabinenin oluşumuna ilişkin yaptığı değerlendirmede, toplamda 3 yıl 3 ay bakanlık yapmış bir kişi olduğunu anımsatan Taçoy, talepleri günü birlik takip eden bir kişi olduğu için vatandaşların hala kendisini bakan olarak gördüğünü söyledi.

Hasan Taçoy, vatandaşa mesaj iletmenin basın dışında da bir yolunun bulunduğunu ifade ederek, vatandaşla iç içe olmanın da önem taşıdığını aktardı.

“Vatandaşın arasına girmediğimde içimde bir boşluk hissederim” diyen Taçoy, bakanlık görevi veya parti görevi olmasa da vatandaşla temasını hep sürdürdüğünü anlattı.

“BÜTÇE GELİRLERİ MUTLAKA ARTIRILMALI”

Bütçe konusunda kaçınılmaz bazı gerçekler olduğunun altını çizen Taçoy, 2022 bütçesinin mutlaka yıl gelmeden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Taçoy, devletin vazgeçemeyeceği hükümlülükleri olduğunu hatırlattı ve bütçe gelirlerinin mutlaka artırtılması gerektiğini ifade etti.

Devletin vatandaşa kapı açtığını ve sonra da ortak olduğunu dile getiren Taçoy, “kazanmasını sağla ve ortak ol, daha fazla kazanmasını sağla, daha fazla gelir elde et” dedi.

“ONUN DÜŞÜNCE VE SÖYLEMLERİ HEPİMİZE IŞIK TUTTU”

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 83. ölüm yıl dönümüne ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Atatürk’ün huzurunda sadece bir dakika değil, bir ömür saygı duruşunda bulunulsa bile, onun hakkının ödenemez. Onun düşünceleri ve söylemleri hepimize ışık tutmuştur” ifadelerini kullandı.

Atatürk’ün yolunda ilerlemenin ve onu gençlere öğretmenin önemine vurgu yapan Taçoy, Atatürk’ün eskimeyen düşüncelerinin ışığında yola devam edildiğini söyledi.