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Taçoy: “Kazanırsam kurulacak hükumet seçim hükumeti olur”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili Hasan Taçoy, Gündem Kıbrıs’ta Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak soruları yanıtladı. Taçoy, UBP kurultayında genel başkan olması halinde kuracağı hükumetin bir seçim hükumeti olacağını söyledi.

02 Ağustos 2021 Pazartesi 10:53
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Taçoy: “Kazanırsam kurulacak hükumet seçim hükumeti olur”

Çiğdem AYDIN - Özel Haber

Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili Hasan Taçoy, Gündem Kıbrıs’ta Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak soruları yanıtladı. Taçoy, UBP kurultayında genel başkan olması halinde kuracağı hükumetin bir seçim hükumeti olacağını söyledi.

Yaklaşan UBP kurultayını ve ülke gündemini değerlendiren Taçoy, daha önce yapılan ve adayların çekilmesiyle sonuçlanan Olağan Genel Kurultayda kendisinin hakkının gasp edildiğini söyledi. Ulusa Birlik Partisinde üyelerin tekrar gözden geçirilmesi ve bazı elemelerin yapılması gerektiğine vurgu yapan Taçoy, bazı üyeler var ki hiçbir kurultaya katılarak oy kullanmadı bu tür üyelikler sanal üyeliktir ve üyelikleri iptal edilmelidir dedi.

“KURULTAYDA RAKİBİM YOKTUR”

Kurultayda kendisine yakın bir rakip olmadığını iddia eden Taçoy, “kendime yarışta yakın birini görmüyorum rakibim yoktur. Aday olan tüm arkadaşlarımla mesafemi açmadım hepsi arkadaşımdır ama ast olan kurumdur ast olan UBP’dir. Bugün 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayaramını özgürce kutlayabiliyorsak bunda UBP’nin büyük katkısı vardır. UBP köklü bir kurumdur ast olan önce kurumumuzdur “ ifadelerini kullandı.

“TARTIŞMA GEREKSİZ”

Son günlerde yaşanan UBP-YDP arasındaki kurum (KIB-TEK, SPOR, EVKAF) tartışmalarını değerlendiren Taçoy, Arıklı bu kurumları daha önce UBP’ye vermeyi mecliste yapılan toplantıda kabul etmişti bu tartışmayı gereksiz buluyorum dedi.

2021 yılının seçim yılı olacağını belirten Taçoy, Ocak veya Şubat gibi bir seçim olabilir ama önce meclisten bütçe geçmeli 2021 yılının bütçesi hazır olur ve sonrasında da seçime gidilir. Yasalarımıza göre seçim tarihine bir yıl kala yapılan bir seçim erken seçim olmaz dedi.

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