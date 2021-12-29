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Taçoy: KIB-TEK değeri bilinmesi gereken bir kurumdur

UBP Milletvekili Hasan Taçoy, KIB-TEK’in değerinin bilinmesi gerektiğini ifade ederek, “KIB-TEK’ten nemalananlar var” dedi.

29 Aralık 2021 Çarşamba 18:42
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Taçoy: KIB-TEK değeri bilinmesi gereken bir kurumdur
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili ve milletvekili adayı Hasan Taçoy, Haber Kıbrıs Web TV’de Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

Dünya genelinde yaşanan sıkıntıların KKTC halkını da etkilemekte olduğunu ifade eden Taçoy, sektörler arasında farklılıklar göstermesine rağmen, tümünün temelinde ekonomik sıkıntıların yattığına işaret etti.

Taçoy, yaşanan ekonomik sıkıntılara karşı yapılabileceklerin belli olduğunu belirterek, küçük ve orta ölçekli işletmelere kredi verip borçlandırarak ekstra yük getirilmesinden kaçınılması gerektiğini söyledi. 

Borcun borçla ödenmesinden kaçınırken, bu işletmelerdeki çalışanların istihdamının devamının sağlanmasının da gerektiğinin altını çizen Taçoy, işsizliğin artışına engel olunmasının taşıdığı öneme değindi.

Hasan Taçoy, işsizliğin artmasının devletin üzerindeki yükü de artıracağını ifade ederek, bunun önlenmesi için istihdamlarının devamını sağlayacak teşviklerin verilmesi gerektiğini kaydetti.

KIB-TEK konusuna ilişkin olarak, tüm yaptıklarının arkasında olduğunu vurgulayan Taçoy, kurumun borçlarının ödenmesi için çalışırken, devletten olan alacaklarda da mahsuplaşmanın yapıldığını anımsattı.

Pandemi döneminde elektriğe zam yapmak yerine indirime gittiklerini ifade eden Taçoy, kendisinden sonra bakanlık görevini yürüten Erhan Arıklı döneminde birçok yanlış iş yapıldığını söyledi.

“Maalesef birçok hatalar yapıldı ve kurumun içerisindekiler de bugün bunun idrakındalar” diyen Taçoy, kurumdan nemalananlar bulunduğunun altını çizdi.

Hasan Taçoy, “Kurum altın yumurtlayan bir tavuk gibidir. Ama bu kurumun değerini bilmek lazım” dedi.

Elektrik fiyatlandırılmasında hem vatandaşın hem de kurumun gözetilmesi gerektiğine dikkat çeken Taçoy, “Yüzde 30 zam gerekir dedi. Yüzde 30 zammı neye göre yapacaksın be arkadaş, çık ve bana anlat. Sen bunu benim vatandaşımın cebinden alacaksın. Sen bu yüzde 30 artışı nasıl alacaksın? Bunları anlatman kaydıyla ancak bir yere varabiliriz” şeklinde konuştu.

AKSA’ya yapılan amortisman ödemesinin derhal kaldırılmasını vurgulayan Taçoy, eğer bu yapılmıyorsa amortismanı ödenen makinaların devlete kalması gerektiğini söyledi.

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