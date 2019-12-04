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Taçoy: Kıb-Tek yönetim kurulunda istifa yok

04 Aralık 2019 Çarşamba 21:14
Taçoy: Kıb-Tek yönetim kurulunda istifa yok

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu Başkan ve bazı üyelerinin istifa ettiği yönündeki haberlerin doğru olmadığını açıkladı.

TAK muhabirine açıklama yapan Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin bazı sıkıntıları olduğunu ve Başbakan Ersin Tatar’dan randevu beklediklerini söyledi.

Konu ile ilgili bilgisinin olduğunu dile getiren Taçoy, yönetim kurulu üyelerinin şikayet ve sıkıntılarını bildiğini kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Hasan TaçoyKıb-Tek Yönetim KuruluKIB-TEKHaberGündemKıbrıs
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