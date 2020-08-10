Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Ölümlü trafik kazasında karar verildi
Ölümlü trafik kazasında karar verildi
Üç kişiyi Güney'e geçirmek isterken yakalandı
Üç kişiyi Güney'e geçirmek isterken...
Kız arkadaşı kendisini eve almadı diye burnunu kırdı
Kız arkadaşının burnunu kırdı
Kız meselesi mahkemede bitti
Kız meselesi mahkemede bitti
Hırsızlık yaparken farkedilince kaçtı
Hırsızlık yaparken farkedilince kaçtı

Taçoy, Kıbrıs Türk Halkı adına Oruç Reis’e başarılı bir calışma diledi

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye’yi Akdeniz’de yok sayan anlayışların asla karşılık bulamayacağını belirtti.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 14:26
744 Okunma
Taçoy, Kıbrıs Türk Halkı adına Oruç Reis’e başarılı bir calışma diledi

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye’yi Akdeniz’de yok sayan anlayışların asla karşılık bulamayacağını belirtti.

Taçoy paylaşımında, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Akdeniz’de yapacağı çalışmaları selamladığını belirtti ve Kıbrıs Türk Halkı adına Oruç Reis’e başarılı bir calışma dilediğini kaydetti.

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, MTA Oruç Reis sismik araştırma gemisinin bugün yeni görevi için Antalya’dan demir alarak, Akdeniz'de çalışma yapacağı alana ulaştığını bildirmişti.

Anahtar Kelimeler:
Hasan TaçoyEkonomi Ve Enerji BakanıOruç Reis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“İngiltere ‘B’ kategorisine alınıyor”
“İngiltere ‘B’ kategorisine alınıyor”
Ölümlü trafik kazasında karar verildi
Ölümlü trafik kazasında karar verildi
İngiltere’den gelenlere çift PCR’lı ev karantinası
İngiltere’den gelenlere çift PCR’lı ev karantinası
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim