Künye
Kıbrıs 21
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
13 yıl hapse mahkum edildi
13 yıl hapse mahkum edildi
Hayvanları gösterme bahanesiyle istismar...
Hayvanları gösterme bahanesiyle istismar...
Markette rafta bulunan telefonu çaldı
Markette rafta bulunan telefonu çaldı
Anneannesinin takılarını çalıp satmaya çalışan zanlı teminatla serbest
Anneannesinin takılarını çalıp satmaya çalışan...
Polisleri darp etti!
Polisleri darp etti!
banner107

Taçoy: “Kıbrıs Türkü Atatürk’ün yaktığı istiklal ateşinden ilham almaktadır”

10 Kasım 2022 Perşembe 12:10
14 Okunma
Taçoy: “Kıbrıs Türkü Atatürk’ün yaktığı istiklal ateşinden ilham almaktadır”



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, “Kıbrıs Türkü Atatürk’ün yaktığı istiklal ateşinden ilham almaktadır” dedi.

Taçoy, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 84’üncü ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Taçoy’un mesajı şöyle;

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikal edişinin 84’üncü yıl dönümünde bir kez daha saygı, minnet ve şükranla anıyoruz.

Mustafa Kemal Atatürk, Türk Ulusunun karanlık günlerden kurtulması için olağanüstü bir mücadele vermiş ve dünya tarihinde benzeri görülmemiş izler bırakmıştır. Atatürk, azim ve kararlılığıyla Türk Milletini en karanlık zamanından çıkarmış, çağdaş bir devletin temellerini atmıştır.

Atatürk ömrünü vatanına adamış, hayatı boyunca milleti için çalışmış, en büyük eserim dediği çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş önemli bir komutan ve devlet adamıydı. Bizlere düşen Atatürk'ün geride bıraktığı fikirleri en iyi şekilde anlamaya çalışmak, ilkelerine sahip çıkmak ve ileriye götürmektir.

Kıbrıs Türk halkı, Mustafa Kemal Atatürk’ün Anadolu’da başlattığı Kurtuluş Savaşı’nı yakından takip etmiş, benimsemiş ve yakmış olduğu istiklal ateşinden de her zaman ilham almıştır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 84’üncü yıl dönümünde, göstermiş olduğu yoldan ayrılmayacağımızı O’nun manevi huzurunda söz vererek özlem, saygı ve minnetle anıyoruz. Aziz ruhu şad olsun.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamu Hizmeti Komisyonu’nda online başvuru dönemi
Kamu Hizmeti Komisyonu’nda online başvuru dönemi
İşte en çok yağış alan bölgeler!
İşte en çok yağış alan bölgeler!
Bazı bölgelerde 7 saatlik kesinti
Bazı bölgelerde 7 saatlik kesinti










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim