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Taçoy: “Kıbrıs Türkü'nün sesi dünyaya farklı şekillerde duyurulmalı”

Dışişleri Bakanı Hasan Taçoy, Kıbrıs Türkü’nün sesinin dünyaya farklı şekillerde duyurulmasının önemini belirterek, “Bize ne görev düşerse yapmaya hazırız” dedi.

02 Mart 2022 Çarşamba 11:44
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Taçoy: “Kıbrıs Türkü'nün sesi dünyaya farklı şekillerde duyurulmalı”
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Dışişleri Bakanı Taçoy, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz ve heyetini kabul etti.

Bakan Taçoy kabulde yaptığı konuşmada, “hoş geldiniz” diyerek, heyeti bakanlıkta görmekten mutluluk duyduğunu belirtti.
Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde Kıbrıs Türkü’nün haklı davasını savunacak bir belgesel hazırlandığına işaret eden Taçoy, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın belgesel ve yayıncılığa meraklı olduğunu dile getirerek, “Onun merakını uyandırabilmişse projeniz, olumlu bir yanı muhakkak ki vardır” dedi.
Geçmişi ve Kıbrısın haklı davasını anlatmanın KKTC’nin üzerinde durması gereken önemli konulardan olduğunu vurgulayan Bakan Taçoy, Kıbrıs’ın tarihi sürecinde Osmanlı’nın tevazusuna dikkat çekti. 
Bahçeşehir Üniversitesi’nin KKTC’de üniversite açmasının önemini belirten Hasan Taçoy, izolasyonların engelleyemediği teknoloji ve teknolojinin getirdiği araştırma-geliştirmeyi ülkeye taşımak gerektiğini kaydetti.
Taçoy, bununla birlikte ülkenin ticari, ekonomik boyutunu ve üniversitelerin kalitesini artırabilmek yolunda atılacak adımların çok önemli olduğunu ifade etti.
KKTC’nin bu gibi faaliyetlere çok ihtiyacı olduğunu dile getiren Taçoy, tanıtımın önemini vurguladı. Dışişlerinde sadece diplomasi değil ülkenin geleceğinin tartışıldığını ifade eden Bakan Taçoy, iş birliğinin artarak devam etmesi arzusunu dile getirdi.
“Tanıtım için elden ne gelirse yapılır” diyen Bakan Taçoy, belgesel ile Kıbrıs Türkü’nün sesinin dünyaya farklı şekillerde duyurulmasının önemini vurguladı. Bakan Taçoy, bu tip faaliyetlerin ülkeyi tanıttığını ve öğretici olduğunu söyledi.
Belgeselin hayırlı olmasını dileyen Dışişleri Bakanı Taçoy, “Bize ne görev düşerse yapmaya hazırız” dedi.

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Şirin Karadeniz de konuşmasında, bir ekip olarak İstanbul’dan geldiklerini belirterek, ekibini tanıttı. Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi Direktörü Agah Karlıağa’nın bir belgesel hazırladığını dile getiren Karadeniz, belgesel çerçevesinde özellikle Kıbrıs Türkü’nün haklı davasını savunacak şekilde uzmanlarla röportajlar yapıldığını anlattı.
Belgeselin yurtdışı Türklerden de destek aldığını, BRT ve TRT’de gösterileceğini ifade eden Şirin Karadeniz, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da desteğini aldıklarını söyledi. Karadeniz, KKTC’de bir lansman ve panel yapmayı planladıklarını belirtti.
30 bin öğrenci ve yaklaşık 123 farklı ülkeden 7 binin üzerinde uluslararası öğrencisi olan bir üniversite olduklarını aktaran Karadeniz, üniversitenin, genelde teknoloji ve arge konusunda önde olduğunu kaydetti. Şirin Karadeniz, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi ile de birlikte çalıştıklarını söyledi.
Türkiye içerisinde de 4 yaştan itibaren okulları olduğunu ifade eden Karadeniz, toplamda 250 bin öğrencinin olduğu bir yapı olduklarını söyledi. Şirin Karadeniz, dünyanın ilk bin üniversitesi içerisine girdiklerini de dile getirdi.

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