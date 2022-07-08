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Taçoy: “Komisyon Eylül ayında yeniden toplanabilir”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Eylül ayında hayat pahalılığının yüzde 30’un üzerinde çıkması halinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yeniden toplanacağını ifade etti.

08 Temmuz 2022 Cuma 10:31
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Taçoy: “Komisyon Eylül ayında yeniden toplanabilir”
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Eylül ayında hayat pahalılığının yüzde 30’un üzerinde çıkması halinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yeniden toplanacağını ifade etti, “Rakamlar içinde en yükseği değil, ortalamayı almaktır marifet. Tüm faktörleri inceleyip bu kararı aldık” dedi. 

İşçi sendikalarına sunduğu bazı önerilerin kabul görmediğini anlatan Taçoy, “Hayatın gerçeklerini göz ardı etmeden bir karar vermemiz gerekirdi. 7 bin 500 TL’den başlayan pazarlıklar neticesinde bu noktaya vardık.” yorumunu yaptı.

Yapılan çalışma ve hazırlıklarla 2023 yılında ‘mesleki asgari ücret tespitlerine’ gitme hedefinde olduklarını kaydeden Taçoy, dün akşam masadaki pazarlığı 8 bin 500 TL ile oturduklarını vurguladı.

Taçoy, dün geceki gelişmeleri BRT’ye değerlendirdi. 

Kaynak: YENİDÜZEN

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