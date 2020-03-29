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TAÇOY, KREDİ KARTI HARCAMALARI HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, kredi kartı harcamaları hakkında açıklama yaptı

29 Mart 2020 Pazar 14:57
2108 Okunma
TAÇOY, KREDİ KARTI HARCAMALARI HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, kredi kartı harcamaları hakkında açıklama yaptı.
 

• 26 Nisan 2020 tarihine kadar kredi kartıyla yapılacak akaryakıt, gıda ve sağlık harcamalarının ödenmemesi durumunda borcunuz faizsiz olarak 1 ay ötelenecektir.

• Buna ek olarak ülkemizdeki bankalardan alınan tüm kredi kartlarının limitleri gelir belgesi aranmaksızın %25 artırılacaktır.

• Ayrıca yine kredi kartları için uygulanan %20 asgari ödeme tutarı, önümüzdeki 3 ay boyunca %1’e indirilmiştir.

Aldığımız kararlar; Bankalar birliği ve Merkez bankası ile alınmıştır. Bakanlar Kurulu’na Anayasanın verdiği yetkiyle yasa gücünde kararname olarak yürürlüğe girmiştir.

Özellikle esnafın ve iş yaşantısının sorunlarıyla ilgili yürüttüğümüz çalışmaları tamamlamak üzereyiz. Ayrıca bilmenizi isterim ki; çekleri ödeyememe konusunda yaşanılan hassasiyetin en az sizin kadar farkındayız.

Çalışmalarımızın sonucunda; önümüzdeki günlerde esnafla, iş yaşantısıyla ilgili ve çeklerle ilgili “Bir nefes aldıracak” adımlar atacağız.

Özellikle bugünlerde çok yoğun kullanılan sosyal medyadaki fikirlere çok önem verdiğimizi, fırsatım oldukça takip ettiğimi ve ekibimin de takipte olduğunu bilmenizi isterim.

Bazı tedbirlerin açıklanmaması, önümüzde zaman olduğu ve bu zamanı sağlıklı kullanmak istediğimiz içindir.

Sağlıklı günler dilerim.

Anahtar Kelimeler:
CoronavirüsKoronavirüsKredi KartıHasan TaçoyEkonomi
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vatandas 2020-03-29 17:01:27

peki bu asgarı yüzde 1 e indirildi bunun faizi nasıl olacak

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