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Taçoy: "Kursa katıl-işin hazır" konseptinde bir proje hazırlıyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Meclis Genel Kurulu'nda Devrim Barçın'ın eleştirilerini yanıtlamak üzere kürsüye çıktı. 

18 Ekim 2022 Salı 12:13
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Taçoy: "Kursa katıl-işin hazır" konseptinde bir proje hazırlıyoruz



-CANLI AKTARIM / Gündem Kıbrıs

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Meclis Genel Kurulu'nda Devrim Barçın'ın eleştirilerini yanıtlamak üzere kürsüye çıktı. 

Dünyada var olan bir kriz olduğunu belirten Taçoy, bu krizin enler götürüp neler getireceğini bilemediklerini belirterek, bundan KKTC'nin de son derece etkilendiğini kaydetti. 

2008 Yılında ülkede bir ekonomik kriz daha yaşandığını hatırlatan Taçoy, o krizin teşvik primleri ve küçük kredilerle aşıldığını, işsizlik oranını artırmadan bu yöndeki çalışmaları şu an da yaptıklarını kaydetti. 

Eğitim ve inşaat alanında yukarı yönlü bir ivme olduğunu gözlemlediklerini belirten Taçoy, bunun sürekli olması için çalışmalar yaptıklarını söyledi. 

Taçoy: "Kursa katıl-işin hazır" konseptinde bir proje hazırlıyoruz

Önümüzdeki dönem için "Kursa katıl-işin hazır" konseptinde  bir çalışmaları olduğunu da belirten Taçoy, bu projenin de en kısa zamanda hayata geçirileceğini kaydetti.

Verilen mevcut teşvikle, Sosyal Sigortaların geçtiğimiz ay gelecek için nemalanacak şekilde hanesine yazdığını belirten Taçoy, tek amaçlarının sosyal sigortaların zorlanmadan ödemeleri yapması olduğunu belirtti. 

"Yegane amacımız 13'üncü maaşların sigortalar tarafından sorunsuz ödenmesi"

Yegane amaçlarının 13'üncü maaşların sigortalar tarafından sorunsuz ödenmesi olduğunu belirten Taçoy, 'bunun gailesini çekiyoruz, sorunları bir sonraki yıla taşımak istemiyoruz, bu yüzden de çalışmalarımız sürüyor' dedi. 

Hayat pahalılığının yüzde 56'yı bulduğunu belirten Taçoy, yılbaşından hemen sonra asgari ücrete yapılan artışla, hayat pahalılığı arasında büyük bir fark olursa Sosyal Sigortaların sıkıntıya gireceğini kaydetti. 

Taçoy, sözlerinin sonunda Asgari Ücretliler Yasası'nın değiştirilmesinin de gündemde olduğunu söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Hasan TaçoyMeclis
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