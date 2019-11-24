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Taçoy, öğretmenler günü nedeniyle mesaj yayımladı

24 Kasım 2019 Pazar 13:30
Taçoy, öğretmenler günü nedeniyle mesaj yayımladı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, 24 Kasım Öğretmenler günü mesajında, öğretmene ve eğitime büyük önem veren Atatürk’ün “Öğretmenler!… Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir” sözünün herkese ışık tutması gerektiğini vurguladı.
24 Kasım ‘ın Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün başöğretmenliği kabul ettiği gün olduğuna işaret eden Taçoy, Cumhuriyeti geleceğin büyüklerine emanet eden Atatürk’ün doğru yetişmiş bir neslin yegane şartı olarak gördüğü öğretmenlere verdiği önemi bir çok kez dile getirmiş olduğunu ifade etti.

Bir insanı eğitmenin, sadece bilgi yüklemek demek olmadığının altını çizen Taçoy, aynı zamanda yüksek bir karakterin gelişimine de katkı koymak gerektiğini belirtti.
Taçoy, öğretmenler gününü kutlarken sorgulanması gereken birçok konu bulunduğunu dile getirdiği açıklamasında, “İçinde bulunduğumuz dönemde öğretmenin anlamının sorgulanır olması kabul edilemez” dedi.

Bu duruma neden olanların kim olduklarının ve niyetlerinin açık olduğunu belirten Taçoy, bu gidişe ilk başta öğretmenlerin dur demesi gerektiğini kaydetti.
Hasan Taçoy, Ulu Önder Atatürk’ün ilkelerine sıkı sıkıya bağlı, ülkesini ve vatanını seven, bayrağını her şeyin üzerinde tutan, laik ve çağdaş görüşlü öğretmenlerin, kendi içlerinde dahi olsa ülkeyi karanlığa çekmek, tarihinden ve milletinden koparmak isteyenlere geçit vermemesi gerektiğini söyledi.

Öğretmenliğin kutsallığın tartışılmaz olduğunu ve bu ulvi görevi üstlenen kişilerin toplumda her zaman için hak ettikleri saygıyı gördüklerini ifade eden Taçoy, şöyle devam etti:
“İstikbalimizin mimarları olan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlarım. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yetişmesinde çok önemli rol oynayan öğretmenlik, dünyadaki en saygın mesleklerin başında gelmektedir. Çünkü öğretmenlik; beyinleri bilgi ile donatan, çocuklarımıza sevgi ve saygıyı aşılayan, onlara doğruyu öğreten, kısacası çocuklarımızı geleceğe hazırlayan ve onlara yön veren bir meslektir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde başarılarının devamını dilerim” ifadelerini kullandı.

DB/TAK

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmenler Günü
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