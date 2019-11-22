Taçoy: Önümüze çekilen duvarları aşacak yollar vardır

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, destek fırsatların her zaman devlet tarafından sunulmasının mümkün olmadığını belirterek, bu çalışmalara destek olacak adımlardan bir tanesinin de destek programları olduğunu söyledi.

KOBİ Haftası nedeniyle Avrupa Birliği tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Taçoy, “Ne yaparsak yapalım bazı engellemeler olabilir, bazı duvarlar önümüze çekilebilir ancak bunu aşmak için modern dünyada gidilebilecek yollar vardır” dedi.

Avrupa Birliği Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ) Haftası vesilesiyle Lefkoşa Bedesten’de etkinlik düzenlendi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy etkinlikteki konuşmasında, istikrarlı büyüme için hükümet tarafından geliştirilen Vizyon 2035 Projesi içerisinde pek çok unsur bulunduğunu ve bunların içerisinde en önemlilerinden bazılarının destekler ve fırsatlar yaratmak olduğunu belirtti.

Taçoy, bunların hepsinin devlet tarafından sunulmasının mümkün olmadığını, bu çalışmalara destek olacak adımlardan bir tanesinin de destek programları olduğunu ifade etti.

Ambargo ve izolasyonlardan ileriye gidememe endişesinin öne sürüldüğünü kaydeden Taçoy, “Ne yaparsak yapalım bazı engellemeler olabilir, bazı duvarlar önümüze çekilebilir ancak bunu aşmak için modern dünyada gidilebilecek yollar vardır” dedi.

Hibe programları alan işletmelerin teşhir edilen tasarımlarına işaret eden Taçoy, “Çok güzel işler de yapılabilirmiş” dedi ve bu yeni fikirlere imkan sağlayan AB yetkililerine teşekkür etti.

Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Servisi, Kıbrıs Çözüm Destekleme Bölüm Başkanı Kjartan Bjornsson da, Avrupa Komisyonu’nun KOBİ’lerin ekonomik gelişim, yeni fikirler, istihdam ve sosyal gelişim açısından kilit olarak gördüğünü kaydetti.

YAGA Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu ise, “Avrupa Birliği projelerinin bize gösterdiği iyi örnekler ve iyi programlarla birlikte çok önemli noktalara geldik” dedi.