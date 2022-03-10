Taçoy, Personelle Tanıştı, İlk Toplantısını Yaptı

Kabine değişikliğiyle dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine getirilen Hasan Taçoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personeli ile tanışarak, bakanlığına bağlı daire müdürleriyle ilk toplantısını yaptı.