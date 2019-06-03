Taçoy Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

Ekonomi ve Enerji Bakanı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Hasan Taçoy, “KKTC’nin geleceği ve halkımızın mutluluğu adına elimizden gelenin en iyisini yapmak boynumuzun borcudur” dedi.

Bakan Taçoy, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, vatandaşların bayramını tebrik ederek, yeni bir hükümetle girdikleri Ramazan Bayramı’nın hem vatandaşlar, hem yüce Türk Ulusu, hem de İslam alemi için çok önemli olduğunu vurguladı.

“Yeni bir hükümet kuruldu. KKTC’nin geleceği ve halkımızın mutluluğu adına elimizden gelenin en iyisini yapmak boynumuzun borcudur” diyen Taçoy, “KKTC’de ve yurt dışında yaşam süren halkımızın, Anavatan’daki kardeşlerimizin, TC Büyükelçilik mensuplarının, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Güvenlik Kuvvetlerimizin ve tüm İslam Alemi’nin bayramlarını içtenlikle kutlarım” dedi.

UBP’nin, ülkenin sorunlarını çok iyi bilen bir parti olduğunu ve en iyisini yapmak için çok çalışmak gerektiğini belirten Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, üç günlük Bayram süresince, kazasız, sıkıntısız bir tatil dileğinde de bulundu.(BRT/TAK)