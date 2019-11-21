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Taçoy: Salih Miroğlu, ölümünden sonra da bizlere ışığı ile yol göstermektedir

Taçoy, UBP eski Genel Sekreteri Salih Miroğlu’nun 14’üncü ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı

21 Kasım 2019 Perşembe 20:17
Taçoy: Salih Miroğlu, ölümünden sonra da bizlere ışığı ile yol göstermektedir

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, “Kıbrıs Türk siyasi hayatına, doğruluk ve dürüstlüğü ile silinmez bir iz bırakmış olan Salih Miroğlu, ölümünden sonra da bizlere ışığı ile yol göstermektedir” dedi.

Taçoy, Ulusal Birlik Partisi’nin eski genel sekreterlerinden doktor Salih Miroğlu’nun 14’üncü ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Taçoy, Miroğlu’nu ölüm yıldönümünde saygı ve hasretle andıklarını ifade ederek, Miroğlu’nun siyasi yaşamı boyunca halkı ile yürümüş biri olduğunu vurguladı.

Taçoy, Miroğlu’nun arkasında tertemiz bir isim ve Kıbrıs Türk Halkı’nı ileriye taşıyacak bir siyasi miras bıraktığını ifade ederek, “Kendisiyle çalışma mutluluğuna erişmiş birisi olarak, ondan görmüş olduğum halkına saygı ve halkına güven ilkeleri bugün hala bana ışık tutmaktadır” dedi.

Doktor Salih Miroğlu’nun ülkesine ve insanına hizmet aşkıyla yanıp tutuşan, idealist biz isim olduğunu belirten Taçoy, “Öğrencilik yıllarında başlayan ülkesine hizmet aşkı, meslek yıllarında pekişirken, siyaset hayatında da zirveye çıkmıştır. KKTC’ye milletvekili ve bakan olarak çok değerli hizmetler vermiş olan Salih Miroğlu, Ulusal Birlik Partisi’nin en değerli neferlerindendi” ifadelerini kullandı.

 “Memleket sevdalısı bir dava adamını zamansız yitirmiş olmanın acısı her zaman içimizdedir” diyen Taçoy, zor dönemlerin aşılmasında her zaman için her türlü görevi en ufak bir tereddüt göstermeksizin üstlenmiş ve zorlukların aşılmasında büyük katkılarda bulunmuş olan Miroğlu’nun tam bir görev adamı olduğunu dile getirdi.

Hasan Taçoy, mesajında şu ifadelere yer verdi:

 “Aldığı her görev ve sorumluluğu layıkıyla yerine getirmiş ve Ulusal Birlik Partisi’ni hep ileriye taşımıştır. Birleştirici kişiliği her zaman ön plana çıkmıştır. Kendisini bir kez daha hasret ve saygıyla anıyoruz. Sevgisi hala içimizde yaşamakta olan Doktor Salih Miroğlu’nun örnek kişiliği bizlere her zaman yol gösterecektir.”

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