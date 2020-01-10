Taçoy, Sarsan ve Nurgerbek’in sergilerinin açılışını yaptı

Sergiler, 24 Ocak Cuma gününe kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi sergi salonunda ziyaret edilebilecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, açılışta, Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Kazakistanlı resim sanatçısı Gulnar Askarova ve Azerbaycanlı resim sanatçısı Rafael Aliyev, Kazakistanlı heykel sanatçıları Bagdat Sarsan ve Zhanna Nurgerbek ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy birer konuşma yaptılar.

Konuşmaların ardından Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından Kazakistanlı heykel sanatçıları Zhanna Nugerbek ile Bagdat Sarsen’e teşekkür belgeleri , Kazakistanlı resim sanatçısı Gulnar Askarova ile Azerbaycanlı resim sanatçısı Rafael Aliyev’e Gümüş Anahtar Onur Ödülü takdim edildi.

TAK/EMT