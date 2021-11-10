Taçoy: Siyasi vizyon ortadan kalktı

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UBP Milletvekili Hasan Taçoy, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…



“SİYASİ VİZYON ORTADAN KALKTI”

Taçoy, 2012 yılından bu yana Seçim ve Halk oylaması yasasıyla ilgili süregelen bir tartışma olduğunu kaydederek, “Bu yasanın içeriğinde bölgesel seçilme hakkı, seçme hakkı ise genel anlam taşıyan bir tablo ortaya çıktı. Bu sistem bence zamandan dolayı şuan değişemez. Bölgeler daraltılsa bile hesapları nasıl tutturacaklar bilemiyorum. Geçen dönem yüzde 11’lik oyun yanmasından dolayı şuan bir karma tartışması var” dedi.

UBP içerisinden öz eleştiri yaparak konuşmasına devam eden Taçoy, “Bireysel siyaset yapma ve kişisellik daha ön plana çıkmaya başladı UBP’de. Siyasi vizyon ortadan kalktı. Hiçbir siyasi partide kalmadı. Siyasi vizyonun oluşabilmesi için kişinin duruşuyla değil partinin vizyonuyla özdeşleşmesi lazım. Kişisellik ikinci plana düşmeli. Kişiselliğin ikinci plana düşebilmesi için de karma oyun kalkması lazım. Hiçbir zaman karma oyu desteklemedim” ifadelerini kullandı.