Ulusal Birlik Partisi milletvekili Hasan Taçoy'un babası Yusuf Taçoy son yolculuğuna uğurlandı...

Hasan Taçoy babasının vefatını sosyal medya hesabından su sözlerle duyurmuştu:

Bana hayatı, ülkemi sevmeyi, mukavemetçiliği, köklerime bağlılığı öğreten…

Ülkesini çok seven, ailesine bağlı, zanaatkar, üretken…

Kısacası babam…

Terzi Yusuf…

YUSUF TAÇOY..

Uzun zamandır verdiği yaşam mücadelesini maalesef az önce kaybetti.

Acım, ailece acımız büyük.

Rehberimiz, ışığımız artık bu dünyadan göç etti.

Hepimizin başı sağolsun.

Anısı rehberim olmaya devam edecek.

Cenazemiz , İsmail Safa Camii’nde kalınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa’da defnedilecektir.

Tüm akraba, dost ve sevenlerine üzüntüyle duyurulur.