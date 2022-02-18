Künye
Kıbrıs 16
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Eski sevgilisini, uygunsuz görüntüleriyle tehdit etti!
Eski sevgilisini, uygunsuz görüntüleriyle tehdit...
Müşterilerden tahsil ettiği çek ve parayı şirket hesabına yatırmadı, tutuklandı
Müşterilerden tahsil ettiği çek ve...
Piyasa değeri 10 milyon TL olan uyuşturucu davası
Piyasa değeri 10 milyon TL...
Ölümlü kazada mahkemeden detaylar!
Ölümlü kazada mahkemeden detaylar!
Ayrı yaşadığı eşinin evini bastı, küfürler savurdu!
Ayrı yaşadığı eşinin evini bastı,...

Taçoy son yolculuğuna uğurlandı

Ulusal Birlik Partisi milletvekili Hasan Taçoy'un babası Yusuf Taçoy son yolculuğuna uğurlandı...

18 Şubat 2022 Cuma 12:51
0 Okunma
Taçoy son yolculuğuna uğurlandı
banner108

Ulusal Birlik Partisi milletvekili Hasan Taçoy'un babası Yusuf Taçoy son yolculuğuna uğurlandı...

Hasan Taçoy babasının vefatını sosyal medya hesabından su sözlerle duyurmuştu:

Bana hayatı, ülkemi sevmeyi, mukavemetçiliği, köklerime bağlılığı öğreten…
Ülkesini çok seven, ailesine bağlı, zanaatkar, üretken…
Kısacası babam…
Terzi Yusuf…
YUSUF TAÇOY..
Uzun zamandır verdiği yaşam mücadelesini maalesef az önce kaybetti.
Acım, ailece acımız büyük.
Rehberimiz, ışığımız artık bu dünyadan göç etti.
Hepimizin başı sağolsun.
Anısı rehberim olmaya devam edecek.
Cenazemiz , İsmail Safa Camii’nde kalınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa’da defnedilecektir.
Tüm akraba, dost ve sevenlerine üzüntüyle duyurulur.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan: Az kullanan az çok kullanan çok ödeyecek
Erdoğan: Az kullanan az çok kullanan çok ödeyecek
Sucuoğlu: Hükümet kurma çalışmaları bugün sonuçlanacak
Sucuoğlu: Hükümet kurma çalışmaları bugün sonuçlanacak
Halil Falyalı suikastı! İstanbul'da 2 kişi daha gözaltına alındı
Halil Falyalı suikastı! İstanbul'da 2 kişi daha gözaltına alındı









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim