Ekonomi ve Enerji Bakanı, UBP Genel Başkan adayı Hasan Taçoy, Ulusal Birlik Partisi (UBP) 11. Olağanüstü Kurultayı ile ilgili açıklama yaptı. Hasan Taçoy, UBP’lilerin bugün sadece partinin değil ülkenin ve bölgenin de geleceğinde söz sahibi olacak sürecin ilk adamını attıklarını söyledi.

Kurultay sürecinde partililerinin kendisini bağrına bastığını belirten Taçoy, “Tabandan gelen ses, adaylık sürecimin başlangıcı oldu”dedi.

Taçoy, açıklamasının tamamında “Ulusal Birlik Parti’liler bugün sadece partimizin değil, ülkemizin ve bölgemizin de geleceğinde söz sahibi olacak sürecin ilk adımını atacaklar.

12 gün gibi kısa bir sürede kurultayı hazırlayan sayın Genel Sekreter Ersan Saner ve ekibine teşekkür ederim.

Bu sürede partililerim beni bağrına bastı. Tabandan gelen ses, adaylık sürecimin başlangıcı oldu.

Bugün ise, ilk turdan seçimi kazanacak noktaya geldiysek bunun sebebi partililerimin bana, benim de partililerime bağlılığım nedeniyledir.

Herkese bu süreçte ortaya koyduğu emek, özveri ve fedakarlık için teşekkür ederim.

Süreçte özellikle bir tek şeye çok dikkat ettim. Yarın memleket için birlikte çalışacağım arkadaşlarım aleyhinde konuşmadım ve sadece beni çok iyi tanıyan, bana yol arkadaşı olan partililerimle konuştum.

UBP içerisinde kırılma, bölünme olmayacak. UBP her kurultaydan daha da güçlenerek çıkmıştır. Bütün adaylar benim yol arkadaşım, dava arkadaşım ve çalışma arkadaşımdır. Memleketin hepimize, UBP’ye ihtiyacı var.

Bu duygularla bugün sandık başında olacak partililerimize bir kez daha teşekkür ederim.

Pandemi tedbirleri çerçevesinde, maske ve mesafe kurallarına dikkat edeceğiz.

Bir kez daha binlerce UBP’li sandığa giderek demokrasinin gerekliliğini yerine getirecek.

En büyük gücümüz, ulusal birliğimiz. Bugün UBP için, yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için #yolaçık” ifadelerini kullandı.