Taçoy: Teknolojiyi kullanarak izolasyonları aşabiliriz

Girişimcilik ve İnovasyon Derneği, 2019 Avrupa Kobi Haftası etkinlikleri kapsamında Bedesten’de İnovasyon semineri düzenlendi.

Avrupa Komisyonunun desteğiyle düzenlenen seminer Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da katılarak bir konuşma yaptı.

Bakan Taçoy, konuşmasında yenidünya ile tanışabilmenin önemine dikkat çekerek Bakanlık olarak kendilerinin de Vizyon 2035 ile 8 tematik alanda birçok iş yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

Konuşmasında Kuzey Kıbrıs’ın izolasyonlar altında olduğunu da anımsatan Bakan Taçoy, “teknolojiyi kullanarak izolasyonların aşılabileceğine vurgu yaptı.

Taçoy, “Hepimiz şunu biliyoruz ki ne yaparsak yapalım bazı engellemeler olabilir, bazı duvarlar önümüze konabilir. Ancak bunu aşabilmek için gerçekleri kabul ederek ve teknolojiyi yakalayarak çok daha iyiyi ve güzeli ulaşabiliriz” dedi.

Etkinlikte Avrupa Birliği’nin geçtiğimiz sene açtığı özel sektör kalkınma programı 4. Hibe çağrısı kapsamında hibe almaya hak kazanan 27 projenin takdimi de yapıldı. (BRT)