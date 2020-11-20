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Taçoy: "Tüm ülkemize geçmiş olsun"

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

20 Kasım 2020 Cuma 17:23
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Taçoy: "Tüm ülkemize geçmiş olsun"

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İŞTE TAÇOY'UN AÇIKLAMALARI:

Olağanüstü hava koşulları nedeniyle ülkenin farklı bölgelerinde yağmur, dolu ve fırtına çeşitli hasarlara neden oldu.

Teknecik Elektrik Santrali’nde de etkili olan hava muhalefetinin yarattığı negatif durum, uzman ekiplerimizin yerinde müdahalesi ile ortadan kaldırılacaktır. Ülke'nin bazı bölgelerine elektrik verilemiyor. Arızaların giderilmesi ile peyderpey enerji akışı yeniden sağlanacaktır. Şu an için üstesinden gelinemeyecek bir durumla karşı karşıya değiliz.

Tesellimiz insanlarımızın zarar görmemesi. Her ne kadar ülkemizde siyaset mekanizması çalkantılı bir dönemden geçse de, KKTC devleti tüm kurumları ve imkanları ile vatandaşımızın yanındadır. Tüm imkanlarımız vatandaşlarımız için seferber edilmiştir, gereken yapılacaktır.

Görevli arkadaşlar aracılığı ile gerekli takipler yapılmakta, gelişmeler tarafımızdan takip edilmektedir.

Bir kez daha, felaketin boyutunun daha fazla büyümemesini temenni eder, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletirim.

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