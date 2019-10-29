Taçoy: Türkiye ile enterkonnekte sisteme geçilmesi önceliğimizdir

Bakan Taçoy, “Enerjide ve diğer konularda artık dünya ile birlikte hareket etme noktasındayız. Artık izolasyonlar ve ambargolardan bahsedilmeyen noktaya gelmiş durumdayız” dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, BRT’de yayınlanan 45+ programında Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynakları ve sondaj çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Dünyadaki büyük devletlerin Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de bir paydaş olduğunu gördüğünü belirten Taçoy, Doğu Akdeniz’deki doğalgaz konusunda yaratılan gerginliklerin yapay olduğunu vurguladı.

Rusya ile Türkiye’nin yakınlaşması nedeniyle dünya dengelerinin çok farklı şekilde hareketlendiğini ifade eden Bakan Taçoy “Enerji politikalarında KKTC’nin artık dünya dilini konuşmaya başladığını” kaydetti.

Bakan Taçoy “Enerjide ve diğer konularda artık dünya ile birlikte hareket etme noktasındayız. Artık izolasyonlar ve ambargolardan bahsedilmeyen noktaya gelmiş durumdayız” dedi.

Enerjideki siyasetlerin daha ileriye taşınması için daha yapılması gerekenler olduğunun altını çizen Taçoy, Türkiye ile KKTC arasında anlaşmalar yapılması gerektiğine işaret etti.

Bakan Taçoy, kendileri için Türkiye ile enterkonnekte sisteme geçilmesinin “öncelikli konu” olduğunu belirterek, bu konuda bakanlığının çalışma sürdürdüğünü anlattı.

Üç alternatif üzerinde fizibilite çalışmaları yapıldığını kaydeden Taçoy, 2020’yi ihalelerin tamamlanması, 2025’i de projelerin tamamlanması şeklinde tasarladıklarını açıkladı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, KIB-TEK’e ilişkin “iletim, dağıtım ve üretim” konularında muhasebe ayrıştırmasının hükümetinin gündeminde” olduğunu da ifade etti.

BRT/DB