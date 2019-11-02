Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Google o markayı satın aldı
Google o markayı satın aldı
Tıkalı burun uyku problemlerine yol açıyor
Tıkalı burun uyku problemlerine yol...
Aspirin depresyona iyi geliyor
Aspirin depresyona iyi geliyor
Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor
Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor
Google artık onları daha iyi anlayacak!
Google artık onları daha iyi...

Taçoy: Türkiye, KKTC’yi tek tanıyan ülkedir

02 Kasım 2019 Cumartesi 11:16
Taçoy: Türkiye, KKTC’yi tek tanıyan ülkedir

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, UKÜ’de gerçekleştirilen “Bedensel Zararlardan Dolayı Hukuki Sorumluluk’ kongresinin açılışında konuştu.

Taçoy, Kıbrıs Türkü’nün kişisel hakları, hukuksal hakları, toprak bütünlüğü hakkı, deniz ve hava sahasından doğan hakları olduğunu vurgulayarak, uluslararası hukuk da düşünüldüğünde bu hakları kimsenin Kıbrıs Türkü’nün elinden alamayacağını ifade etti.

Bakan Taçoy, bu anlamda, Kıbrıs Türkü’nün geçmişten gelen ve uluslararası hukuksal düzenden kaynaklanan payının hesaplanmasının da ayrı bir önem taşıdığını ifade etti.

Taçoy, konuşmasında, 20 Temmuz Barış Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı konusularındaki görüşünü de aktardı.

1974 yılında, Barış Harekatı’nda Kıbrıslı Türkler’in haklarının savunulmaya çalışıldığını kaydeden Taçoy, bunun dünya nezdinde değişik şekillerde yorumlandığını, Anavatan Türkiye’nin hakkı olan garantörlük hakkını kullanmasının bir suç olarak bazı ülkelerde dillendirildiğini, bir hakkın suça dönüştürülmesi konusunun tartışıldığını ve bugüne kadar gelindiğini anlattı.

Taçoy, Barış Pınarı Harekatı ile Barış Harekatı arasında büyük benzerlikler bulunduğunu, iki harekat arasındaki tek farkın ise birisinin uluslararası toplum tarafından desteklenmesi diğerinin desteklenmemesi olduğunu ifade etti.

Taçoy, uluslararası hukuk ve gelinecek noktanın, teknolojinin gelişmesi ile birlikte, insanoğlunun her şekilde eşit anlamda değerlendirilmesi noktasına varacak kadar ilerlemesi gerektiğini söyledi.

Taçoy, ülkede, sadece mahkeme salonlarında değil, diplomatik anlamda da hukuk ve hukukçuya ihtiyaç olduğunu da belirtti.

(BRT)

banner22
Anahtar Kelimeler:
Hasan TaçoyUKÜTürkiyeKKTCHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mertekçi ölümünün ikinci yıldönümünde anıldı
Mertekçi ölümünün ikinci yıldönümünde anıldı
Uyuşturucu zanlıları 3 gün tutuklu kalacak
Uyuşturucu zanlıları 3 gün tutuklu kalacak
KIBTES’ten, Milli Eğitim Bakanlığı’a çağrı
KIBTES’ten, Milli Eğitim Bakanlığı’a çağrı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim