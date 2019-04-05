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Taçoy: Türkiye’de elektrik KKTC’nin yarı fiyatı

05 Nisan 2019 Cuma 20:56
Taçoy: Türkiye’de elektrik KKTC’nin yarı fiyatı
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Hasan Taçoy, hükümetin Türkiye’den kablo ile elektrik gelmesine karşı çıktığını savunarak, Türkiye ile KKTC arasında elektrik fiyatlarının yarı yarıya olduğuna vurgu yaptı.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, katıldığı televizyon programında hükümetin elektrikte pahalılığı uygulamaya koyduğunu belirten UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy, hayata geçirilen çoklu tarifeyi eleştirdi. Taçoy, “Hükümet bu tarifeyi uygularken elektriğin maliyetini düşürücü bir harekete girdi mi?” diye sorarak, çoklu tarifenin vatandaşlara asosyal yaşam biçimini mecbur kıldığını söyledi.

“TÜRKİYE’DEKİ ELEKTRİK FİYATLARI KKTC’NİN YARISI”

Hükümetin gereken fizibilite çalışmasını yapmadan Türkiye’den kablo ile elektrik gelmesine karşı çıktığını savunan Taçoy, Türkiye’deki elektrik fiyatlarının KKTC’nin yarısı olduğuna işaret etti. Taçoy, elektrik üretim maliyetine işletme maliyetinin de katıldığını ifade ederek, bunun son derece yanlış olduğunu vurguladı.

İki maliyetin ayrılmamasının elektrik fiyatlarını yükselttiğini dile getiren Taçoy, üretim maliyetine ilişkin detayların kamuoyu ile paylaşılması çağrısı yaptı.

“ÇARESİNİ SAYIN AKINCI BULSUN”

Ekonomik sıkıntıların da konuşulduğu programda Hasan Taçoy, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya da çağrıda bulundu. Taçoy, “Hükümetin oluşmasına sebep olan sayın Akıncı’dır” diyerek, içinde bulunulan sıkıntının çaresini de Akıncı’nın bulmasını istedi. Halkın memnun olmadığını kaydeden Taçoy,

“Nasıl selden sonra kriz masası oluşturdu, şimdi de ekonomik kriz var, çözümü bulsun” ifadelerine yer verdi. Bir çağrı da hükümete yapan Taçoy, “Kendinize güveniyorsanız seçime gidelim. Oturduğunuz yerden ahkam kesiyorsunuz. Halk çok memnun diyorsunuz. Halkın neyi memnun?” şeklinde konuştu.

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Pınar 2019-04-05 21:21:03

Valla alkışlıyorum.aylık 1200 tl elektrik nedir yaa.asgari ücretli ne yesin içsin cumhurbaşkanı 3 maymunu oynuyor sanırım.

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