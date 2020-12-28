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Taçoy: "UBP bir tüzel kişidir, tek bir düşüncesi vardır"

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Taçoy, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

28 Aralık 2020 Pazartesi 09:58
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Taçoy: "UBP bir tüzel kişidir, tek bir düşüncesi vardır"

Ulusal Birlik Partisi’nin bir tüzel kişi olduğunu söyleyen Taçoy, “Benim kişisel bir düşüncem olabilir, 12 bin UBP üyesinin olduğu gibi, ama Ulusal Birlik Partisi’nin tek bir düşüncesi vardır” dedi.
Kendisinin bu ülkeye hizmet vermek için ne görev verilirse yapmaya hazır bir kişi olduğunu söyleyen Taçoy, “Herkes de ‘Bu ülke için ne yapabilirim?’ sorusunu sormalı ve öyle hareket edilmeli” dedi.

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