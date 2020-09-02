Taçoy: “UBP, Tatar’ın etrafında birleşti”

Katıldığı programda Cumhurbaşkanlığı seçimi, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler gibi konu başlıklarını değerlendiren Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın izlediği propaganda ile ilgili de değerlendirme yaptı, eleştirilerde bulundu.

“UBP’NİN ALDIĞI OY HİÇBİR SİYASİ PARTİNİN ERİŞEBİLECEĞİ BİR OY DEĞİLDİR”

Ulusal Birlik Partisinin, ülkenin en büyük partisi olduğunu vurgulayan Taçoy, UBP’nin kurulduğu günden bu zamana geçirdiği süreçleri hatırlatarak şu ifadelere yer verdi;

“UBP ile kimler uğraşmadı ki.. Baba Denktaş mücadele içinde girdi, UBP aralıkta yapılan seçimde birinci çıktı. Avrupa, Amerika, Türkiye, UBP’nin savunduğu tezlere karşı çıktı, UBP’ye karşı anti propaganda yapıldı. 2003’te yüzde 31, 2005’te yüzde 33 oy aldı. Biz kendi içimizde 2012’de kavga yaşadık, kendi partimizi ikiye böldük, UBP’nin aldığı oy yüzde 23, UBP’nin aldığı oy hiçbir siyasi partinin erişebileceği bir oy değildir.”

“GÖRÜŞ OLARAK TATAR’IN ETRAFINDADIR”

UBP’nin oyunun sabit olduğunu dile getiren Taçoy, taban oyuyla iddialı olduğunu söylen bir UBP olduğunu vurgulayarak, “Taban her zaman oradadır, gider görevini yerine getirir” dedi. Taçoy, ünlü takımı içinde her zaman gerilme olduğunu dile getirerek, bunun seçim yaklaşınca ortadan kalktığını söyledi.

Taçoy sözlerini şöyle sürdürdü; “Görüş olarak Tatar’ın etrafındadır. Sayın Cumhurbaşkanı olarak yoluna devam edecek olan yere sahip biridir. Dualar okundu diye eleştiri var. Kıbrıs Türk halkı siyasetçiyi arar, ulaşamaz suçlusun, hemen eleştiriye başlar. Düğüne davet eder, gitmezsin eleştiri alırsın. Seçim psikolojisi içinde bir eve davet edilir, dualar okunur, muhalefet malzeme eder. Adamın rahatsızlığı yüzünden belli. Ona sorun bakalım, neler hissetti. Bunu çekip atandır önemli olan.”

MUHALEFETE ELEŞTİRİ

Taçoy konuşmasında muhalefete de değinerek, muhalefetin bir tebrik ettiğini, şimdi de seçim var diye eleştirileri sıraladığını söyledi.

Taçoy, “Bir açılışa katılıyorum, hükümetin aldığı tebrikleri takdir ettiklerini belirten muhalefet var. Muhalif olan partilerin başkanları söylüyor. Seçim sattına girince eleştiriye dönüyor. Ekonomi konusunda da aynısını söylüyorlar. 2 paket hazırladık. 3. Paket var. Faizin oynak olmasından dolayı bankalar birliği ve Merkez bankası var. En kısa zamanda halkımıza sunacağız” şeklinde konuştu.

AKINCI’YA ELEŞTİRİ

Taçoy’un eleştiri oklarında Mustafa Akıncı da vardı.

“Montana sonrasında oldukça Sayın Akıncı’yı eleştirdim. Özellikle Berlin’de. Sonra zaten Kıbrıs meselesi konusunda Cumhurbaşkanını görüşme nezdinde eleştirmedim, çünkü eleştirecek bir şey yoktu. Sadece Festival kralı ilan ettim kendisini” ifadelerini kullanan Taçoy, Akıncının seçim dönemindeki söylemlerinden dolayı meydana gelen gerilimin olduğuna vurgu yaptı.

Taçoy şu şekilde konuştu;

“Seçim yaklaşırken söylemlerin artması, kendinin görüşmecilik sıfatıyla ortaya çıkıp Türkiye’yi suçlayıcı pozisyonların içerisinde, Türkiye’den gelip burada yaşayan insanların burada yaşamasını ve onları ikiye bölecek söylemleri geliştirmesiyle ve propaganda malzemesi olarak kullanmasıyla, bu söylemleri söyleyecek durumda bırakıyor bizi. Bugüne kadar hiçbir makama saldırım olmadı. Hala olduğuna inanmıyorum. Ama yapılan hareket topluma zarar veriyorsa eleştiririm. Bu zarar KKTC- TC arasını açmaya çalışıyor. Fransız Büyükelçisini görmesi bile tepkidir. Bu olaylar bugün başlamadı.

Vatandaşı uyarıyoruz, bu hareketler seçim için yapılan hareketlerdir. Zarar, Türkiye, KKTC’yi tanıyan tek ülke, aramızı açmaya çalışan söylemlerin olması. Direkt olarak Devlete yapılan saldırıdır. Sessiz kalmayacağız. Biz Türkiye ile bugün yaşanan gelişmeler içerisinde, elde ettiği kazanımların korunabilmesi için Türkiye ile verdiğimiz mücadele, 74’ten bugüne ilk kez birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var ve Kıbrıs Türk halkının lehine çevirmemiz gerekir.

Sayın Cumhurbaşkanı yapmıyor, tartışma içine giriyor. Biz Cumhurbaşkanı seçmiyoruz, Cumhurbaşkanı seçilecek kişinin Kıbrıs Türk halkının haklarını koruması için seçime gidiyoruz. Sen benim hakkımı korumayacaksan niye seni seçeyim?”