Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
"Grip aşısının ihmali sepsise yol açabilir"
"Grip aşısının ihmali sepsise yol...
Vücudu arındırmak için bu tarifler birebir
Vücudu arındırmak için bu tarifler...
Bu basit problem ciddi sağlık sorunlarına dönüşebiliyor
Bu basit problem ciddi sağlık...
‘Beyaz ve kilolu kadınlar esmer kadınlara göre 2 kat daha risk altında’
‘Beyaz ve kilolu kadınlar esmer...

Taçoy UBP’nin kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

12 Ekim 2019 Cumartesi 09:55
Taçoy UBP’nin kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, UBP’nin 44. kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Taçoy, mesajında, “Milletimize hizmet aracı gördüğümüz partimizin kuruluş yıldönümünü kutlamanın büyük sevincini yaşıyorum. Ne mutlu ki, 13 yaşında kapısından içeri girdiğim partimizin her kademesinde görev aldım. UBP sayesinde Kıbrıs Türk Halkı'na hizmet etme şansım oldu. Bu yüce çatı altında geride bıraktığımız 44 yılın ardından UBP, her zaman halka hizmet yolunda oldu” dedi.

UBP’nin, hep eserleriyle konuştuğunu; kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde vatandaşının özgürce, demokratik bir ortamda yaşamasının yolunu açtığını kaydeden Taçoy, şunları dile getirdi:

“Ekonomik olarak ülkenin kalkınmasına öncü oldu. Bir çok yatırım UBP sayesinde hayat buldu. Eğitimden, turizme her alanda UBP'nin imzası var.

UBP, ülkemizin ve milletimiz için gecesini gündüzüne katan bir kadroya sahiptir.  UBP, ülkenin kalkınmasını daha da yukarıya taşımak için var gücüyle çalışmaktadır. Bu süreçte en büyük gücümüz Kıbrıs Türk Halkı'dır.

Davamıza inancımız, yetiştirdiğimiz insan varlığımız, geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor.

Partimize gönül versin veya vermesin, UBP'nin hizmet tavrı nettir; herkes hizmet alacak. Parti olarak ülkedeki eksiklerimizin, yapısal reform ihtiyaçlarının da farkındayız. Bunları kısa ve uzun vadelerde tamamlamak için yoğun bir çalışma içerisindeyiz.

Kuzey Kıbrıs için gece gündüz çalışmaktan asla vazgeçmedik.  Bu davadan,  hizmet mücadelesinden vazgeçmeden yolumuza devam edeceğiz.

Bu güzel mirası kuran yaşatan herkese teşekkür eder aramızdan ayrılanları şükran ve rahmetle anıyorum. Nice 44 yıllara UBP.”

banner22
Anahtar Kelimeler:
Hasan TaçoyUBPHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTCELL'in 20’inci kuruluş yıldönümü kutlaması yapıldı
KKTCELL'in 20’inci kuruluş yıldönümü kutlaması yapıldı
Yiğitler'de yüzlerce rulo balya yandı
Yiğitler'de yüzlerce rulo balya yandı
RTÜK Heyeti Çalışma Toplantısı İçin Ülkeye Geliyor
RTÜK Heyeti Çalışma Toplantısı İçin Ülkeye Geliyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim