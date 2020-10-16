TAÇOY: “UMUDA DEĞİL, NORMAL GELECEĞE YÜRÜYELİM”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Geleceğimizin çok önemli olduğunu söyleyen Taçoy, “Umuda değil, normal bir geleceğe yürüyelim” dedi.

Kapalı Maraş’ın bugüne kadar açtığı yaraların çok derin olduğunu söyleyen Taçoy, “Kapalı Maraş, kapalı kaldığı sürece umudu, umutsuzluğa çevirir” dedi.

Kıbrıslı Rumların bizim gibi düşünmediğini de söyleyen Taçoy, bunun çok üzücü bir durum olduğunu söyledi.

“TÜM VATANDAŞLAR SANDIĞA GİTSİN”

Tüm vatandaşların sandığa gitmesi gerektiğinin altını çizen Taçoy, “Tüm vatandaşlar bu vatandaşlık görevini yerine getirsin. Cicili biçili elbiselerini giysin ve sandığa gitsin. Sandığa giderken maskelerini çıkarmasınlar, tedbiri elden bırakmasınlar” dedi.