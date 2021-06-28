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Taçoy: Üyemiz Bunun İçin Bir An Önce Kurultay İstiyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, ülkede tek başına iktidara gelebilecek yegane partinin UBP olduğunu belirterek, üyelerin de bunun bilincinde olarak bir an önce kurultayın yapılmasını istediğini kaydetti. Taçoy, siyasi tecrübesine  günün koşullarını da inşa ederek partiyi çok daha ileri noktalara taşıyabileceğini söyledi.

28 Haziran 2021 Pazartesi 11:26
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Taçoy: Üyemiz Bunun İçin Bir An Önce Kurultay İstiyor

Taçoy, Kıbrıs TV ekranlarında yayınlanan “Haluk Yerli ile Sabah Sabah” programına katılarak gündeme dair soruları yanıtladı.

Hal Yasa Tasarısı ile ilgili gelişmelere yanıt veren Taçoy, yasanın üreticiyi koruduğu gibi fiyatlandırma açısından tüketiciyi de koruduğuna dikkat çekerek yasal çerçeve ile denetim altına alınmasının amaçlandığını kaydetti.

Bir Vekilin esas görevinin Meclis çalışmaları olduğunu ve kendisinin Milletvekili olduğu sürece bu hassasiyeti gösterdiğine dikkati çeken Taçoy, tüm Vekillerin asli ve birinci görevinin bu olması gerektiğini vurguladı.

Meclis’in çalışma düzeninden memnun olmadığını ifade eden Taçoy, komitelerdeki üye sayılarının düzenlenmesi gerektiğini, bunun yasaların hızlı ve zamanında çıkması açısından önemli olduğunu kaydetti. Yasaların hızlı çıkmasının Vekillerin ortaya koyacağı çabalara da bağlı olduğunu işaret eden Taçoy, dünyanın bir çok ülkesinde parlamentolarda yasalar için çıkması için tarihler verildiğini anımsattı.

1986 yılında mezun olup KKTC’ye döndüğünü ifade eden Taçoy, o tarihen beri adada iki kesim olduğunu vurguladığını, bunlardan birinin tek tanınmış olarak kendini ifade ettiğini ve elinde olan bu gücü kimseyle paylaşmadığını, size sunduğu önerinin ise “Azınlık olarak yaşamak” olduğunu belirten Taçoy, Kıbrıs Türk’ün ise kendi bağımsızlığını ortaya koyan bir yapı istediğini vurguladı.

Direk uçuşların açılmasının büyük bir beklenti olduğunu ifade eden Taçoy, ancak direk uçuşla ilgili büyük bir Pazar yoksa direk uçuşlarının başlamasının fazla bir anlamı olmayacağını kaydetti. Bunun temel amacının insanların hayatını rahatlatmak olduğunu belirten Taçoy, direk uçuşun aslında tanınma değil açılımları kolaylaştıran, ekonomik faktörlerin gelişmesini sağlayacak bir araç olabileceğini söyledi.


“GENÇ KUŞAĞIN BÜYÜK BİR AZMİ VAR, BU YUKARILARA TAŞINMALI”

Genç kuşağa baktığında büyük bir azim gördüğünü ifade eden Taçoy, bu azmi çok daha yukarılara taşımanın tecrübeleri siyasetçilerin görevi olduğunu vurguladı.

Yapılan hastanenin büyük bir avantaj sağladığını ifade eden Taçoy, kim ne derse desin , kim yaparsa yapsın hastanenin devletin olduğunu ve devletin kontrolü altında hizmet verdiğine dikkat çekerek bunun için bir teşekkür edilmesi gerektiğini söyledi.

Birilerinin devlet için bir şeyler yapmaya çalıştığını ancak buna zaman zaman saygı duyulmadığının görüldüğünü ifade eden Taçoy, yapılanın halkın refahını geliştirmek için olduğunu kaydetti.

Ekonomi ve altyapıyı geliştirmek için yapılması gereken bir çok iş olduğunu söyleyen Taçoy, bu hedeflerin, Bakanlığı döneminde Vizyon 2023 çalışmasında da ortaya konulduğunu ifade eden Taçoy, sorunların çözümünde ayrı bir tonlama olması gerektiğini kaydeden Taçoy, ülkenin gelişmesinde geçmiş dönemlerde yapılanlardan örnek alarak yola koyulmak gerektiğini kaydetti.

Hizmet yarışında elde ettiği siyasi tecrübesine  günün koşullarını da inşa ederek UBP’ye Başkanlık edeceğine emin olduğunu ifade eden Taçoy, KKTC’nin gelişmesine dönük bir çok tuğla örerek yola devam etmek istediğini kaydetti.

Ülkede tek başına iktidar olabilecek tek partinin UBP olduğunu vurgulayan Taçoy, parti tabanının da bunu çok iyi bildiğini ve bu nedenle bir an önce kurultaya gidilmesini arzu ettiğini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Hasan TaçoyUlusal Birlik Partisi
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