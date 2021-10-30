Taçoy: Yol haritamız belli, tek başına UBP iktidarında ülkemizi geleceğe taşımaya hazırız

Ulusal Birlik Partisi 22'inci Olağan Kurultayı'nda ilk gün tamamlandı. Oy kullanmanın sona ermesinin ardından UBP genel Başkan adayı milletvekili Hasan Taçoy sosyal medyadan açıklama yaptı.

Taçoy'un açıklaması şöyle:

Kurultayımızın ilk gününü büyük bir olgunlukla tamamladık. Sandıkları boş bırakmayan yüzlerce Ulusal Birlik Partili kardeşime teşekkür ederim. Yarın sandıkların kapanması ile birlikte yeni bir dönem başlayacak. Dürüst, güvenilir, şeffaf, geçmişten güç alan ama, geleceği planlayan bir ekiple yola çıktık. Sandık sonuçları ile birlikte, Kıbrıs Türk mücadele tarihinin bizlere emaneti olan UBP başkanlığının tarafımıza önemli bir görev vereceğini biliyoruz. Şeffaf olacağız. Hızlı hareket edeceğiz. Ülkemizin de.. Partimizin de yaralarını hızla saracağız. Hızlı hareket edeceğiz. Partililerimiz tek başına iktidar istiyor. Bu güç bizde var. Hızla erken seçimde partimizi iktidara taşıyacağız. Şu anda görevde olan bakan arkadaşlarımızla kısa vadeli, erken seçimle birlikte uzun vadeli planlarımızı yaparak ülkemizi geleceğe taşımaya hazırız. Değerli UBP’liler; İlk turdan başkanlık seçimini bitirelim. Erken zamanda partimizi güçlü bir şekilde iktidara taşıyalım. Ben hazırım. Ekibim hazır. Ülkemiz bizden hizmet bekliyor. Buna uygun ve bilinçli bir şekilde ülkemize hizmet etmeye hazırız. Partimizin yaralarını sarmaya hazırız. Ülkemize hizmet etmeye hazırız. Tüm partili kardeşlerime partimize sahip çıktığı için teşekkür ederim. Kurultay zaferimiz şimdiden hepimize hayırlı olsun.