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Taçoy:‘Amacımız fiyatları aşağı çekmek’

11 Aralık 2019 Çarşamba 19:48
Taçoy:‘Amacımız fiyatları aşağı çekmek’

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, enerjiyle ilgili üzerinde çalıştıkları 3 proje olduğunu söyledi ve bunlardan bir tanesinin hayata geçmesi için finale doğru gittiklerini dile getirdi. 

UBP’den yapılan yazılı açıklamaya göre Taçoy,  BRT’de katıldığı bir programda enerjiyle ilgili çalışmalarını anlattı hedeflerini aktardı.

Taçoy, enterkonnekte, LNG ve doğalgaz projeleri üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

Yıllardır enterkonnekte sistemden bahsettiklerini, bir önceki bakanlık döneminde LNG üzerinde çalışma başlatıldığını, ODTÜ ve İTÜ ile bazı araştırmalara girildiğini  anlatan Taçoy, “LNG’de Teknecik’te yatırım 80 milyon dolar. Bunun daha ucuza olabilmesi için Kalecikte de aynı tür çalışmanın yapılması gerekiyor. Bu çalışma sonlandı. Fizibilite raporları çıkıyor” dedi.

Projelerden bir tanesinin Türkiye ile yapılması için tartışmaların sürdüğünü kaydeden Taçoy, “Enterkonnekte yapılabilir veya bunların yerine LNG veya doğalgaz kararı alınıp ihaleye çıkılabilir. Bunlardan bir tanesinin hayata geçmesi için finale doğru gidiyoruz. Türkiye’den uzmanlar geldi. Önümüzdeki yılın ilk aylarında bunun kararını vereceğiz” şeklinde konuştu.  

“TEK BİR MARKAYI İŞARET EDEN JENERATÖRÜ KONUŞMADIM”

2022 yılında bir terminal veya santrale ihtiyaç duyulacağını belirten Taçoy, “Tek bir markayı işaret eden jeneratörü konuşmadım. İstediğimiz kurulu güç ise, biz hiç bir şeyi göz ardı etmeden terminal alınması yolunda ve 60 megavat ve üzeri enerji üreten makinaların alınması yönünde adım atıyoruz” dedi.

“AMACIMIZ FİYATLARI AŞAĞI ÇEKMEK”

İkinci yatırım olarak güneş enerjisi sistemleri üzerinde çalıştıklarını anlatan Taçoy, amaçlarının fiyatları aşağıya çekmek olduğunu vurguladı. Taçoy şunları kaydetti:

KIBTEK adına 50 megavatlık güneş enerjisiyle üretim yapabilecek 20 megavat depolamalı sistemi getirmek. Amacımız fiyatları aşağı çekmek ve projeye destek sağlaması için projemize destek çıkabilmesi için şeklini üretmek. Yenilebilir enerjinin önemini biliyoruz. Bizim için en iyisi enterkonnekte diyoruz ancak gecikmeli gelecekse önce gelmesi gereken gazdır.” 

“BEN ADIMI KİRLETECEK BİR İHALE YAPMAM”

Adını kirletecek bir ihaleye girmeyeceğini kaydeden Taçoy şöyle konuştu:

 “Yönetim Kurulu Başkanı diyor ki, ben jeneratör alımı için ihaleye çıkmam, ben santral alımı terminal alımı için ihaleye çıkarım diyor. Bizim niyetimiz yatırım yapmaktır, ülkenin yapılacak en büyük ihalesi. 200 milyon değerinde bir ihale. Jeneratör tek markadır, ben bunu yapamam. Ben adımı kirletecek bir ihale yapmam. Şartname benim şartnamedir. Şartnamede olmazsa olmaz bir markayı değil, bir çok markayı işaret eden ihale olmasıdır. Adımıza leke gelecek bir ihale olmayacak bu benim şartım.”

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Hasan TaçoyProjeUBPKIBTEKEkonomiHaberGündemKıbrıs
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