Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Piyasalar virüs kaptı!
Piyasalar virüs kaptı!
İrlanda'nın ıssız adasında kahve dükkânı işletecek iki kişi aranıyor
İrlanda'nın ıssız adasında kahve dükkânı...
Elon Musk Mars planını açıkladı
Elon Musk Mars planını açıkladı
Düzenli çikolata tüketmek o hastalığa iyi geliyor!
Düzenli çikolata tüketmek o hastalığa...
Tatlı krizlerine son vermenin 8 etkili yolu
Tatlı krizlerine son vermenin 8...

Taçoy’dan, Amcaoğlu’na geçmiş olsun ziyareti

23 Ocak 2020 Perşembe 19:15
Taçoy’dan, Amcaoğlu’na geçmiş olsun ziyareti

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun küçük bir operasyon geçirdiği öğrenildi. Ekonomi ve Enerji Bakanı

Hasan Taço, Amcaoğlu’na geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy,  kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir gönderi ile Amcaoğlu’nun durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Taçoy’un gönderisi şöyle:

Küçük bir operasyon geçiren Maliye Bakanımız kardeşim Olgun Amcaoğlu’nu ziyaret ettim.

Ülkemizin kalkınması için attığımız adımlarda, sağlığın çok önemli bir yeri var. Tekrardan geçmiş olsun. Daha yapacak çok işimiz var. KKTC için birlikte, yürüyoruz...

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Ayşe 2020-01-23 20:48:41

Bravo sana Taçoy
Küçük bir ameliyat geçirmiş arkadaşımız, geçmiş olsun
Büyük tehlikeli ameliyat geçiren yurtdışlarımızı da ziyaret edip bir haber yapın bakalım

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Çavuşoğlu Londra’da...
Çavuşoğlu Londra’da...
Kayıp Şahıslar Komitesi Bahçalar’da kazı başlattı
Kayıp Şahıslar Komitesi Bahçalar’da kazı başlattı
Erhürman, Güzelyurt ve Lefke’deydi
Erhürman, Güzelyurt ve Lefke’deydi
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim