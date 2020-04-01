Taçoy’dan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye'deki yardım kampanyasına destek belirtti.

Bakan Taçoy Twitter hesabından şöyle yazdı:

“Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın @RTErdogan ’ın #bizbizeyeterizturkiyem kampanyasını gönülden destekliyorum. Bu süreçte Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Halkı'nın her anlamda güçlü olması, geleceğimizin teminatıdır.”