Taçoy’dan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye'deki yardım kampanyasına destek belirtti.
Bakan Taçoy Twitter hesabından şöyle yazdı:
“Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın @RTErdogan ’ın #bizbizeyeterizturkiyem kampanyasını gönülden destekliyorum. Bu süreçte Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Halkı'nın her anlamda güçlü olması, geleceğimizin teminatıdır.”
Kuru kuru desteği ne yapsın Türkiye. Şöyle üç maaşımı verecem ama diyemezsin. Bari 13. Maaşımı verecem de erkeklik adamlık böyledir. Kuru lafla desteği mezardaki nenemde yapar
Kaç maaş destek verdin paşam?