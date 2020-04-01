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Taçoy’dan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek

Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, Türkiye'deki yardım kampanyasına destek belirtti...

01 Nisan 2020 Çarşamba 14:24
1536 Okunma
Taçoy’dan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye'deki yardım kampanyasına destek belirtti.

Bakan Taçoy Twitter hesabından şöyle yazdı:

“Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın @RTErdogan ’ın #bizbizeyeterizturkiyem  kampanyasını gönülden destekliyorum. Bu süreçte Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Halkı'nın her anlamda güçlü olması, geleceğimizin teminatıdır.”

Anahtar Kelimeler:
Hasan TaçoyEkonomi Ve Enerji BakanıTürkiyeBizbizeyeterizturkiyem
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Mert 2020-04-01 15:01:51

Kuru kuru desteği ne yapsın Türkiye. Şöyle üç maaşımı verecem ama diyemezsin. Bari 13. Maaşımı verecem de erkeklik adamlık böyledir. Kuru lafla desteği mezardaki nenemde yapar

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Seni gidi uyanık 2020-04-01 17:24:42

Kaç maaş destek verdin paşam?

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