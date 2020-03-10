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Taçoy’dan 'koronavirüs' açıklaması: “Fırsatçılara izin vermeyeceğiz”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Koronavirüs ile ilgili baştan maske olmak üzere bazı tıbbi ekipmanlarda fırsatçılık gördüklerini, fırsatçılara izin vermeyeceklerini belirtti.

10 Mart 2020 Salı 13:26
2021 Okunma
Taçoy’dan 'koronavirüs' açıklaması: “Fırsatçılara izin vermeyeceğiz”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Kuzey Kıbrıs’ta görülen Koronavirüs ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, piyasadaki fırsatçılığa dikkat çekti ve “Piyasada başta "maskeler” olmak üzere, bazı tıbbi ekipmanlarla ilgili fırsatçılar türediği şikayetleri bilgimize gelmiştir. ALO 171 Tüketici Şikayet Hattı"mız devrededir. Her şikayet hassasiyetle değerlendirecektir” ifadelerini kullandı.

Yaşanan krizi, dayanışma içerisinde atlatmamız gerektiğini vurgulayan Bakan Taçoy, bunun birileri tarafından fırsata çevrilmesine Bakanlık olarak izin vermeyeceklerinin altını çizdi.

Bu süreci, dayanışma, yardımlaşma ve bilimin bizlere işaret ettiği tedbirlere uyarak aşacağımızı belirten Hasan Taçoy, “Bu vesile ile halkımızı, hükümetimizin aldığı tedbirlere uymaya davet ediyorum” diyerek cümlelerini noktaladı.

Anahtar Kelimeler:
Hasan TaçoyKoronavirüsEkonomi Ve Enerji Bakanı
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nmk 2020-03-10 14:00:26

o turist 2 günde nereleri gezmiş, bunları açıklamanız lazım, sadece oteli karantinaya almakla olmaz..

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Misafir Avatar
amk 2020-03-10 14:51:46 @nmk

nerde olacak sen de misafirlikde idi:)))

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