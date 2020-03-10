Taçoy’dan 'koronavirüs' açıklaması: “Fırsatçılara izin vermeyeceğiz”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Kuzey Kıbrıs’ta görülen Koronavirüs ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, piyasadaki fırsatçılığa dikkat çekti ve “Piyasada başta "maskeler” olmak üzere, bazı tıbbi ekipmanlarla ilgili fırsatçılar türediği şikayetleri bilgimize gelmiştir. ALO 171 Tüketici Şikayet Hattı"mız devrededir. Her şikayet hassasiyetle değerlendirecektir” ifadelerini kullandı.

Yaşanan krizi, dayanışma içerisinde atlatmamız gerektiğini vurgulayan Bakan Taçoy, bunun birileri tarafından fırsata çevrilmesine Bakanlık olarak izin vermeyeceklerinin altını çizdi.

Bu süreci, dayanışma, yardımlaşma ve bilimin bizlere işaret ettiği tedbirlere uyarak aşacağımızı belirten Hasan Taçoy, “Bu vesile ile halkımızı, hükümetimizin aldığı tedbirlere uymaya davet ediyorum” diyerek cümlelerini noktaladı.