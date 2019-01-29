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Taçoy’dan, KTÖS’e uyarı

UBP Genel Sekreteri Taçoy, yazılı açıklama yaptı

29 Ocak 2019 Salı 18:40
Taçoy’dan, KTÖS’e uyarı

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Hasan Taçoy , Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nı “Kıbrıs konusunda yalana dayalı yaygaralardan vazgeçmeye” davet etti.

Taçoy, “Türkiye’nin Kıbrıs Türk Halkı’nın çağrısı üzerine, Rum-Yunan ikilisinin adayı Yunan yapmasına dur demek, Kıbrıs Türkü’nün canı ve malını korumak üzere adaya geldiğini”  vurguladı.

Taçoy, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

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“Herkes , her kuruluş söz hürriyetine ve eleştiri hakkına sahip olduğu kadar sorumluluğunun da bilincinde olmalıdır.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil’in Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu’nu eleştiren son açıklamasında Türkiye’yi Kıbrıs’ta etnik temizlik yapmakla suçlaması, bugüne kadar Rum-Yunan ikilisinin bile başvurmadığı bir suçlamadır ve gerçeklerle uzaktan yakından alakası yoktur.

Türkiye, Şener Elcil’in iddia ettiği gibi Kıbrıs’ta işgalci değildir, Kıbrıs Türk Halkı’nın Yunan zulmünden kurtuluşunu sağlayan bizi Devlet olgusuna kavuşturan garantör ülkedir.

Şener Elcil gibiler bilsin ki, Türkiye ile ilgili saldırıları karşısında asla sessiz kalmayacak, Kıbrıs Türk Halkı’nın özü, sözü olan Ulusal Birlik Partisi vardır ve Ulusal Birlik Partisi bu gibilerle demokratik yollardan mücadeleyi her ne pahasına olursa olsun sonuna kadar sürdürecektir.”

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Anahtar Kelimeler:
UBP Genel Sekreteri TaçoyKTÖSHaberGündemKıbrıs
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Vatandaş20 2019-01-29 19:20:11

Şener Elcil Rum'un kuklası olmaktan vazgeçmelidir.

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Right 2019-01-29 19:22:39

Eeeee be Taşoy, etnik temizlikle Barış Harekâtının ne alâkası var? Sokaktaki bayanların yarısı türbanlı. Ben daha türban takan kıbrıslı türk duymadım görmedim. Eeeee be bu etnik değişim değil da nedir? Sen şöyle Taşoy! Türkiye'ye yalakalığın getiri götürüsünü iyi bilirsin sen. İlke yok sende, hesap var sadece. Zaten ilke de olmasın senden!

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Ziya 2019-01-29 19:55:22

Tam ziyasın Taçoy. Çakıyla aslan mı öldürdün...

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