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Taçoy’dan Rumlara çağrı!

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, katıldığı bir etkinlikte Yavuz Sondaj Gemisinin faaliyetleri ve Rum tarafının, tutuklama tehdidinde bulunması konusunda açıklamalarda bulundu…

04 Ekim 2019 Cuma 12:53
Taçoy’dan Rumlara çağrı!

Yavuz Sondaj Gemisinin, Karpaz Açıklarında, Kıbrıs Türk halkı için sondaj çalışması yapmasının ardından, ikmal ve yeni çalışmalara hazırlık amacıyla Mersin’e demirlediğini anımsatan Taçoy,Rumların bunu “Türkiye geri adım attı” olarak algıladığını ifade etti.

Rum Yönetiminin ENI ve TOTAL ile 7’inci parsel için tüm uyarılara rağmen sondaj anlaşması imzaladığını anımsatan Taçoy, o dönem Ankara’da yapılan bir toplantıda “Rumlara işbirliği çağrısı yapıldığını ancak Rum tarafının gerginliği artırması üzerine Türk Dışişleri’nin “gereken yapılacak” dediğini anımsattı…

Türkiye ve KKTC’nin gereken adımları birlikte atmaya başladığını dile getiren Taçoy, Yavuz Sondaj Gemisi’nin, Rumların anlaşma imzaladığı, kuzey Kıbrıs ve Türkiye’nin de muhasır egemenlik bölgesiyle çakışan 7’inci parsele geldiğini ifade etti.

Yavuz sondaj gemisinin, Kıbrıslı Türkler için gereken çalışmaları gerektiği yere kadar yapacağını ifade eden Taçoy, “Adada huzur ve barış istiyorsak, bunun, Kıbrıslı Türklerin haklarını görmezden gelen bir anlayışla olamayacağını bilmemiz gerekir. Bizler gerginlikten yana değiliz” dedi..
Rumların, uzlaşı yönünde adım atmak yerine, Yavuz Sondaj Gemisine yönelik uluslararası tutuklama emri tehdidi yaptığını kaydeden Taçoy, “Rumlara buradan yeniden çağrı yapıyorum bu doğru siyaset değildir. Kaybettirir, kaybedeceksiniz” diye konuştu.

Rumların Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın son olarak New Yok’ta yinelediği doğalgaz önerisini yeniden değerlendirmesi gerektiğini dile getiren Taçoy, “Biz yaparız mantığıyla devam ederlerse, biz de yaparız deriz ki , bu yönde adımlarımızı atıyoruz. Atacağız da” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Taçoy’RumHaber
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