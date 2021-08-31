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Taçoy’dan Saner’e rest...

UBP Milletvekili ve Genel Başkan adayı Hasan Taçoy, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına bağlanarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

31 Ağustos 2021 Salı 15:36
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Taçoy’dan Saner’e rest...

BAHAR SANCAR -Özel Haber

UBP Milletvekili ve Genel Başkan adayı Hasan Taçoy, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına bağlanarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Uzun süredir sessizliğini koruyan Taçoy, dün gerçekleşen tüzük kurultayının ardından sessizliğini bozdu.

Taçoy, sessiz kalmasının nedeni olarak, “Bu zamana kadar yaşadığım tecrübelerle içimdeki hırçın çocuktan kurtulabilmek için kendimi çok zor tutuyorum. Kendi irademe sahip birisiyim. Kendimi çok iyi kontrol edebilirim. Ama bu dışa yansıyanla eş değer değil. İçimde kopan fırtınaları tahmin edemezsiniz. Bunu dışarıya yansıtmamak ve o tartışmalara girmemek için frene basıyorum. Bu beni mutlu etmiyor. Mutsuzum. Belki dışardan görünüş o mutsuzluğun getirdiği duruştur. Kavga niyetim olsa malzemem çok. Mehter takımıyla başlarım, bando mızıkayla da giderim. O denli derine indirgenmiş duygularım var. Bu duygularımı dışa yansıtmamak için kendimi durdurmaya çalışıyorum” dedi. 

Dün gerçekleşen tüzük kurultayıyla ilgili Ersan Saner’e meydan okuyan  Taçoy, “Sayın Saner sıkıysa bu tüzük kurultayını kapalı oylamayla yapsın. Hodri meydan çekiyorum. Bu kime zarar verecek? Beni yüceltir ben bundan eminim. Gelsin buyursun kurultayı kapalı oylamada yapsın eğer cesareti varsa” dedi. Taçoy konuşmasının devamında, “Cesareti yoksa eğer açık oylamayla yapacak. Korkutmak suretiyle yapacak. Belirsizliğe oynar. Belirsizlik vatandaşı çok daha farklı yönlendirir” ifadelerini kullandı. 
Taçoy sessizliği hakkında “Hasan Taçoy eğer sessiz kalıyorsa doğru bir şey yoktur. Sessizliğin bir sebebi vardır. Sessizlikte bir mücadele şeklidir” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Hasan Taçoy
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