Taçoy’dan yanıt: “Siyasetin çirkin yüzü”

KIB-TEK’teki münhal için detaylı bilgi veren Taçoy, eleştirilere yanıt verdi.

İddialarla ilgili Taçoy, “Siyasetin çirkin yüzü.Kendini suçlu hisseden üzerine alabilir. Gazetecilik çöktü. Araştırma yapmadan haber yazanlar var.” dedi.

KIB-TEK’le ilgili 6 Eylül’de imzalanan protokol gereği istihdam alınacağını hatırlatan Taçoy, karar gereği 28 kişilik mühendis/teknisten ve call center münhali olduğuna işaret etti.

Call center için İyi derecede İngilizce özelliği arandığını, gerekli sınav prosedürünün de buna göre hazırlandığını belirten Taçoy, “40 kişi sınava girmeye hak kazandı. ODTÜ’nün hazırladığı bir sınavdı. Girenlerin bir buçuk katı alınacaktı.12 Kişi olmalıydı. Ama 2 kişi aynı puanı aldı ve 13 kişi alındı” dedi.

Mülakatta sıra hiç değişmedi.Hak kazananlar sırayla işe girdi.Araştırma yapmadan yazan kişi, art niyeti olmasaydı bilmem kimin adına art niyetı olmasaydı, bunu dillendirmezdi. İlk kez Maliye’den yetki alındı. Başbakanlıktan yazı yazıldı.Başbakanlık onayı ile yapıldı. Bu nedenle beni hiç ırgalamaz” diye konuştu.

Sınavın, iki yönetim kurulu üyesi ve sendika temsilcileri kontrolünde yapıldığına işaret eden Taçoy, “Herkes kendi kafasına göre bir şeyler uydurmasın. Benim rencide olmam önemli değil. 22 yıllık vekilim. Tolere edebilirim. Ama o gençlere yazık. Bunu yapanlar muhaliftirler. Muhaliflerin de bize bu seçime giderken zara vermeleri için UBP’yi vurmaya çalışıyorlar. UBP’den zerre toz sökemezler. Hasan taçoy gibi mihenk taşları yerinden oynamaz. Sabrı ve gönlü ile gerektiğinde cevabını verir. Bunun da yeri seçimdir. En yakın tarih de 26 Nisan’dır. Bu insanlar benim için ne düşünüyorsa, Allah onlara 10 katını versin” diye konuştu.

“Muhalif dediğiniz kim? Size mi partiye mi?” Sorusuna da Taçoy, “Burada hedef partidir. Bu yapılan muhaliflikle de verilen yanıt kendisine gitti, buldu ve üzerine yapıştı. O kendisini çok iyi biliyor” yanıtı verdi.

İsimler üzerinde ayırım yapıldığı ile ilgili eleştirilerin hatırlatılması üzerine Taçoy, “ böyle bir şey olmaması lazım. Sınav bellidir. ODTÜ gibi ciddi bir kurum, böyle bir şeyi tenezzül eder mi? Giremeyenlerin biri benim akrabam” şeklinde konuştu.