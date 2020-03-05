Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Mars’tan en yüksek çözünürlüklü panorama geldi
1,8 milyar piksellik Mars manzarası
Instagram’daki özellik LinkedIn’e geliyor
Instagram’daki özellik LinkedIn’e geliyor
Kalbiniz için en az 6 saat uyuyun
Kalbiniz için en az 6...
C vitamini corona virüsü tedavi edebilir mi?
C vitamini corona virüsü tedavi...
En hızlı kuantum bilgisayar için geri sayım
En hızlı kuantum bilgisayar için...

Taçoy’dan yanıt: “Siyasetin çirkin yüzü”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, BRT canlı yayınında Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

05 Mart 2020 Perşembe 19:49
83 Okunma
Taçoy’dan yanıt: “Siyasetin çirkin yüzü”

KIB-TEK’teki münhal için detaylı bilgi veren Taçoy, eleştirilere yanıt verdi.

İddialarla ilgili Taçoy, “Siyasetin çirkin yüzü.Kendini suçlu hisseden üzerine alabilir. Gazetecilik çöktü. Araştırma yapmadan haber yazanlar var.” dedi.

KIB-TEK’le ilgili 6 Eylül’de imzalanan protokol gereği istihdam alınacağını hatırlatan Taçoy, karar gereği 28 kişilik mühendis/teknisten ve call center münhali olduğuna işaret etti.

Call center için İyi derecede İngilizce özelliği arandığını, gerekli sınav prosedürünün de buna göre hazırlandığını belirten Taçoy, “40 kişi sınava girmeye hak kazandı. ODTÜ’nün hazırladığı bir sınavdı. Girenlerin bir buçuk katı alınacaktı.12 Kişi olmalıydı. Ama 2 kişi aynı puanı aldı ve 13 kişi alındı” dedi.

Mülakatta sıra hiç değişmedi.Hak kazananlar sırayla işe girdi.Araştırma yapmadan yazan kişi, art niyeti olmasaydı bilmem kimin adına art niyetı olmasaydı, bunu dillendirmezdi. İlk kez Maliye’den yetki alındı. Başbakanlıktan yazı yazıldı.Başbakanlık onayı ile yapıldı. Bu nedenle beni hiç ırgalamaz” diye konuştu.

Sınavın, iki yönetim kurulu üyesi ve sendika temsilcileri kontrolünde yapıldığına işaret eden Taçoy, “Herkes kendi kafasına göre bir şeyler uydurmasın. Benim rencide olmam önemli değil. 22 yıllık vekilim. Tolere edebilirim. Ama o gençlere yazık. Bunu yapanlar muhaliftirler. Muhaliflerin de bize bu seçime giderken zara vermeleri için UBP’yi vurmaya çalışıyorlar. UBP’den zerre toz sökemezler. Hasan taçoy gibi mihenk taşları yerinden oynamaz. Sabrı ve gönlü ile gerektiğinde cevabını verir. Bunun da yeri seçimdir. En yakın tarih de 26 Nisan’dır. Bu insanlar benim için ne düşünüyorsa, Allah onlara 10 katını versin” diye konuştu.

“Muhalif dediğiniz kim? Size mi partiye mi?” Sorusuna da Taçoy, “Burada hedef partidir. Bu yapılan muhaliflikle de verilen yanıt kendisine gitti, buldu ve üzerine yapıştı. O kendisini çok iyi biliyor” yanıtı verdi.

İsimler üzerinde ayırım yapıldığı ile ilgili eleştirilerin hatırlatılması üzerine Taçoy, “ böyle bir şey olmaması lazım. Sınav bellidir. ODTÜ gibi ciddi bir kurum, böyle bir şeyi tenezzül eder mi? Giremeyenlerin biri benim akrabam” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Hasan TaçoyKonomi Ve Enerji BakanıKIB-TEK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Vedat A. 2020-03-05 20:11:50

Sayın Taçoy; "benim dediğim yöntem uygulanırsa elektriğe sene sonuna kadar zam yapmak zorunda kalmayız" sözünüzden sonra 3-4 kat daha yüksek faturalarla karşılaştık. Bahsettiğiniz yöntem vatandaşın elektrik sayaçlarını manipule etmek, sessizce vatandaşı soymak mıdır? Abone başına ortalama 1.000 TL fatura tahsil eden bir kurum nasıl zarar ediyor bunu bize bir anlatabilseniz...

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Ödemeler gerçekleşti
Ödemeler gerçekleşti
Limanlar Dairesi Müdürlüğü ''Pohneix S'' İsimli Gemiyle İlgili Açıklama Yaptı
Limanlar Dairesi Müdürlüğü ''Pohneix S'' İsimli Gemiyle İlgili Açıklama Yaptı
Burcu: Akıncı’nın kapılarla ilgili temasları sürüyor
Burcu: Akıncı’nın kapılarla ilgili temasları sürüyor
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim