Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Samsung yeni telefonları S20 ve Galaxy Z Flip'i tanıttı
Samsung yeni telefonları S20 ve...
Fazla vitamin hasta edebilir
Fazla vitamin hasta edebilir
Vücudu hücresel yaşlanmaya karşı koruyor
Vücudu hücresel yaşlanmaya karşı koruyor
Kanada’da 11 milyon yıllık ‘ölüm meleği’ fosili bulundu
Kanada’da 11 milyon yıllık ‘ölüm...
Acun Ilıcalı Survivor 2020 yarışmacılarını açıkladı
Survivor 2020 kadrosu açıklandı

Taçoy:Maraş ile ilgili atılacak adımlar Uluslararası gerçekleri dışlamayacak

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, uluslararası hukuk yanında, BM parametrelerini de gözeterek, Maraş’ı hayalet şehir olmaktan kurtarıp, bölge ekonomisinin önemli bir merkezi haline getirmenin mümkün olduğunu belirtti. Taçoy, bunun hayata geçmesi için mücadele ederken uluslararası hukuku, bölgedeki mal sahiplerinin hakkını yeme düşüncesinde olmadıklarını kaydetti.

14 Şubat 2020 Cuma 13:59
Taçoy:Maraş ile ilgili atılacak adımlar Uluslararası gerçekleri dışlamayacak
banner48

Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) düzenleyeceği “Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı” başlıklı yuvarlak masa toplantısını yarın Kapalı Maraş’ta yapacaklarını kaydeden Taçoy, alınacak kararların gelecek açısından bir umut olacağını ifade etti.

Bölgenin açılması çalışmaları ve açılmasından sonraki sürecin Kıbrıs Türk ekonomisini her anlamda güçlendireceğini belirten Taçoy, ekonomik göstergelerin hızla yükselişe geçeceğini söyledi.

Taçoy, “Özelde Gazimağusa bölgesi genelde KKTC ekonomisi kazanacaktır. Şu cümleyi de kullanmak abartı olmayacaktır. Kapalı Maraş’ı, insanlığa kavuşturduğumuz andan itibaren ekonomik patlamanın da önü açılacaktır.” ifadelerine yer verdi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Doğu Akdeniz’de önemli bir süreç yaşandığını, bu süreçte hem denizde hem sahada hem de masada proaktif siyaset izlemeye devam ettiklerini belirtti.

Maraş konusunda yazılı açıklama yapan Taçoy, “Türkiye’mizin, Doğu Akdeniz’de, denizlerde attığı adımlar, Türkiyemizin ve Kıbrıs Türk halkının çıkar ve menfaatleri içindir. Bu süreç, hem Türkiye’nin KKTC için, hem de aynı zamanda KKTC’nin Türkiye için neden önemli olduğunu gösteren bir turnusol kağıdıdır” ifadelerini kullandı.

Bu dönemde sahada da Kıbrıs Türk halkının ekonomik olarak gelişmesinin önünü açacak adımların atılma aşamasında olduklarını dile getiren Taçoy, bu amaçla Türkiye ile KKTC hükümeti olarak, Kapalı Maraş’ın açılmasına yönelik önemli bir süreci başlatma kararı aldıklarını ifade etti.

Taçoy, şunları kaydetti:

“Bizler, Kapalı Maraş’ın terk edilmiş, bir hayalet şehirden kurtulmasını istiyoruz. Dünyada eşsiz benzersiz bir sahile sahip bölgenin, yeni bir turizm şehri olmasını istiyoruz. Kapalı Maraş’ı, Akdeniz’in yeniden bir çekim merkezi haline getirmek istiyoruz. Bir dönemin Sophia Loren, Elizabeth Taylor, Richard Burton, Raquel Welch ve Brigitte Bardot gibi yıldızlarını ağırlayan bölgenin, yeniden eski günlerine dönmesi bir hayal değil, ‘gerçektir.’ Dünya yıldızlarının uğrak yeri yeniden Maraş olacaktır.”

Bölgenin açılması çalışmaları ve açılmasından sonraki sürecin Kıbrıs Türk ekonomisini her anlamda güçlendireceğini belirten Taçoy, ekonomik göstergelerin hızla yükselişe geçeceğini söyledi.

Taçoy, “Özelde Gazimağusa bölgesi genelde KKTC ekonomisi kazanacaktır. Şu cümleyi de kullanmak abartı olmayacaktır. Kapalı Maraş’ı, insanlığa kavuşturduğumuz andan itibaren ekonomik patlamanın da önü açılacaktır.” ifadelerine yer verdi.

“Ve biz bunları isterken, planlarken, hayata geçmesi için mücadele ederken ne uluslararası hukuku, ne de bölgedeki mal sahiplerinin hakkını yeme düşüncesinde değiliz” diyen Taçoy, uluslararası hukuk yanında, BM parametrelerini de gözeterek, Maraş’ı hayalet şehir olmaktan kurtarıp, bölge ekonomisinin önemli bir merkezi haline getirmenin mümkün olduğunu belirtti.

Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) düzenleyeceği ‘Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı’ başlıklı yuvarlak masa toplantısını yarın Kapalı Maraş’ta yapacaklarını kaydeden Taçoy, alınacak kararların gelecek açısından bir “umut” olacağını ifade etti.

Taçoy, “Her zaman Kıbrıs Türk halkının kalkınması için mücadele eden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay’ın başkanlık edeceği yuvarlak masa toplantısında alınacak kararlar, geleceğin de anahtarı olacaktır. Kimse endişe etmesin.” ifadelerini kullandı.

Bakan Taçoy, açıklamasında Rumlara da çağrıda bulunarak, “Kıbrıs Rum’u komşularımıza çağrım şudur; Maraş’ta, uluslararası hukuk çerçevesinde; siyasi bir adım atılacaktır. Gelin, hep beraber sadece Kıbrıs Türk halkı için değil, bölge barışı ve huzuru için, geleceğe umutla bakılması için atılan adımları destekleyelim. Gelin, birlik olalım.” dedi.

(BRT/TAK)

Anahtar Kelimeler:
TaçoyMaraşHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özersay'dan Maraş açıklaması
Özersay'dan Maraş açıklaması
Girne’de emanetçi tarafından hırsızlık... 1 kişi tutuklandı
Girne’de emanetçi tarafından hırsızlık... 1 kişi tutuklandı
Yeni av yasası resmen yürürlüğe girdi
Yeni av yasası resmen yürürlüğe girdi
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim