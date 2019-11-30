Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
12 yılda 286 ayrı kadınla evlendi!
12 yılda 286 ayrı kadınla...
Erkekler için 13 yıl etkili doğum kontrol yöntemi geliştirildi
Erkekler için 13 yıl etkili...
Aileler çok geç fark ediyor! Disleksi belirtileri neler?
Aileler çok geç fark ediyor!
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...

Taçoy:Rumların ve uluslararası güçlerin Doğu Akdeniz’deki oyunu bu adım ile bozuldu

30 Kasım 2019 Cumartesi 16:05
Taçoy:Rumların ve uluslararası güçlerin Doğu Akdeniz’deki oyunu bu adım ile bozuldu

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye Cumhuriyeti ile Libya arasında imzalanan “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası” ile “Rumların ve uluslararası güçlerin Doğu Akdeniz’deki oyununun bozulduğunu” vurguladı.

Taçoy yazılı açıklamasında, Türkiye’nin hem sahada hem de masada güçlü olma politikasına göre hareket ettiğine işaret ederek, “Kıbrıs Rum yönetimi, İsrail, Yunanistan ve Mısır’ın bölgede kurmaya çalıştığı enerji birlikteliği bu adım ile pertaraf olma yoluna girmiştir. Türkiye ile Libya arasındaki belirlenen sınırların, gelecekte çok önemli süreçlerin yaşanmasına neden olacağını görüyoruz” dedi.

“Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası”nın, enerji jeopolitiğine yeni bir yön vereceğini ifade eden Taçoy, “Doğu Akdeniz’de, Türkiye son sözü söylemeden adım atanlar, hüsrana uğrar. KKTC olarak, atılan adımı selamlıyoruz” ifadelerini kullandı.

(BRT/TAK)

Anahtar Kelimeler:
Taçoy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tabipleri Birliği: KKTC Vatandaşı 75 Kişi HIV Tanısı ile Yaşıyor
Tabipleri Birliği: KKTC Vatandaşı 75 Kişi HIV Tanısı ile Yaşıyor
Demokrat Parti’nin 19. Olağan Genel Kurultayı yapılıyor
Demokrat Parti’nin 19. Olağan Genel Kurultayı yapılıyor
HAKSEN, Mindfulness-Bilinçli farkındalık konulu seminer düzenledi
HAKSEN, Mindfulness-Bilinçli farkındalık konulu seminer düzenledi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim