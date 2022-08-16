Künye
Kıbrıs 27
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Baba-oğul mahkemeye çıkarıldı
Baba-oğul mahkemeye çıkarıldı
Hem Avrupa'dan hem de paralarından oldular
Hem Avrupa'dan hem de paralarından...
Öldüresiye dövüp, odaya kilitlediler
Öldüresiye dövüp, odaya kilitlediler
Sahtekarlığı sınır kapısında son buldu!
Sahtekarlığı sınır kapısında son buldu!
Tek tek yakalanıyorlar!
Tek tek yakalanıyorlar!
Flaş Haber
Lefke'ye ateş düştü
Kapat

Taçoy’un Ankara ziyaretleri devam ediyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’un Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti İşbirliği Eylem Planı çerçevesindeki Ankara ziyaretleri devam ediyor.

16 Ağustos 2022 Salı 11:51
52 Okunma
Taçoy’un Ankara ziyaretleri devam ediyor


Ziyaretler çervesinde dün, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ile Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan ve beraberindeki KKTC heyeti , TC heyeti ile, TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda tanışma ve bilgilendirme toplantısına katıldı.

KKTC Heyeti daha sonra, Balgat 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde , Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ‘‘Sosyal Yardımlar’’ konulu sunuma katıldı. Sunumun ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran eşliğinde kurumu gezerek bakımevinde kalan yaşlılarla sohbet etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ile beraberindeki Sosyal Hizmetler Dairesi yetkilileri heyeti, ziyaret programı kapsamında, Keçiören Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nı da ziyaret ederek kurumda incelemelerde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik BakanıHasan Taçoy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar, Hakkari’de şehit düşen Çakır için taziye mesajı yayımladı
Tatar, Hakkari’de şehit düşen Çakır için taziye mesajı yayımladı
Serdaroğlu: Neden bu tip ihalelerle devleti zarara uğratıyorsunuz?
Serdaroğlu: Neden bu tip ihalelerle devleti zarara uğratıyorsunuz?
Erhürman: “Üretimi bitirmek, Kıbrıs Türk halkını bitirmektir”
Erhürman: “Üretimi bitirmek, Kıbrıs Türk halkını bitirmektir”










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim